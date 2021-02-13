Sağlığa Bütünsel Yaklaşım

İnsan vücudu muhteşem bir sistemler bütünüdür. Vücut içinde fonksiyon gösteren bütün sistemler birbiri ile ilişkilidir. Örneğin bağışıklık sistemimizin sağlık işlemesi sinir sistemi, üreme sistemi ,sindirim sistemi gibi tüm sistemlerin sağlıklı olması için kilit rol oynar. Yeni sağlık anlayışı,vücudu bütün olarak görmeyi hedeflemekte ve başta bağışıklık sistemi olmak üzere tüm sistemleri bir arada değerlendirerek tedavi planlamayı uygulamaktadır.

Son yıllarda çok fazla hayatımıza giren, " fonksiyonel tıp,holistik tıp , wellbeing " gibi yaklaşımlar farklı enstrümanları kullanıyor olsalar bile aynı şarkıyı çalmak istiyorlar. Zihnin ve bedenin etkileşim halinde olduğu ve sağlıklı olmanın hem zihnen hem de bedenen olması gerektiği vurgulanıyor. Her bir bireyin tek ve eşsiz değerlendirilerek ihtiyaçlarının ele alınması gerektiği, hastalığı nasıl tedavi edileceği yanı sıra bunu doğuran nedenleri de sorgulayarak parça bütün ilişkisi formatında bir disiplini savunuyor.

Geçmiş yıllardan konsültasyon günümdü. Kan şekerlerim dengesiz gitmeye başlamış, hızla kilo almaya başlamıştım. Kapıdan içeri girdiğimde, doktorum önce fizik muayenemi yapmış sonra tedavi planımı yeniden düzenlemişti.İnsülin dozlarım artmış , insüln direncimi kırmak için de ek bir ilaçvermişti.Fakat kapıdan çıktığımda bir gariplik vardı. Söylediği beslenme planını, egzersizi yapacak motivasyonum yoktu. Sonra bir referansla sağlıklı yaşam danışmanı ile tanıştım. Kapıdan içeri girdiğimde, hayatında şu an neler oluyor? Neye ihtiyacın var dedi?

O an çözülmeye başladım sanki. Anlattıkça farkındalığım artmıştı. Ve haftalarca görüşme ile paralelinde, doktorumun dediklerini yapacak gücü kendimde bulmuştum. Şuna kesin inancım artmıştı.

" Bütün iyi olmadan parçaları iyileştirmek mümkün değildir ." PLATON