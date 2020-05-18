Sağlık Koçluğunun Önemi

Sağlık koçları insan davranışı motivasyonu konusunda uzmandır.Bu bilgileri, müşterilerinin hedeflerine ulaşmalarına ve günlük yaşamlarını iyileştirmelerine yardımcı olmak için kullanır.Kronik hastalık salgınının şaşırtıcı boyutlara ulaştığını biliyoruz ve bu hastalıkların sebebi genetik ve çevresel nedenler olmak üzere çok faktörlüdür. Özellikle diyabet ve obezite gibi, yaşam tarzı değişiklikleri yapmamız ve kalıcı olumlu davranışlar yaratmamız için itici güç, motivasyon ve strateji gerekir.İşte bu alanda sağlık koçları devreye girer.

Çoğu insan için bilginin kendisi davranışları değiştirmez. Davranış değişikliği, hastanede değil, evde başlar.Dolayısı ile burada koçluk hizmetinin önemi devreye girer. Birine balık verebilir ,bir gün boyunca besleyebilir ya da balık tutmayı öğretebiliriz. Doktorların tıbbi tedavi sürecini planlama dışında zamanlar yok. Hastalık tanı aşaması ve sonrasında, davranış değişimi bilimi entegrasyonu ve koçlukla paralel giden psikoloji ilkeleri ile danışanlara bireyselleştirilmiş çözümler üretmek,öz yönetim desteği sağlamak,danışanı güçlendirmek,baş etme becerilerini öğretmek,güven oluşturmak,motive etmek, sağlık profesyoneli ile arada ray olmak, sağlık koçunun temel yetkinlikleridir.

Bilimsel olarak yapılan çalışmalar, diyabet kontrolü ve öz yönetim üzerinde sağlık koçunun etkisi ile, hastaların A1C Seviyelerinde düşme olduğu, sağlıklı beslenme ve fiziksel aktivite alışkanlıklarında olumlu değişiklikler olduğunu, komplikasyon ve diğer hastalıklara yakalanma riskini azaldığını ve sağlık kalemi harcama maliyetlerinin azaldığını gösteriyor.

Sağlığımız en büyük zenginlik.Kıymetini bilmemiz dileği ile...

Neslihan SİPAHİ