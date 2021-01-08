Yeni başlangıçlar yüksek motivasyon ister. İnsanlar olarak alışkanlıklarımızdan kolay kolay vazgeçemeyiz. Bu yüzden hafta başı ,dönem başı gibi hep başlangıç noktalarına ihtiyaç duyuyoruz. Fiziksel, mental ve ruhsal bütünlüğün yani sağlık kavramının çok daha önemini anladığımız pek çok değerlerimizi,yaşamımızı sorgulama şansına sahip olduğumuz dönemin değiştiği zorlu bir 2020 yılını geride bıraktık.

Şüphesiz bu süreçte kendini tanıma şansı bulan ve sağlık davranışı ile ilgili olumlu davranışlar geliştirenler kadar, kilo alanlar, uyku bozukluları ve anksiyete yaşayanlar, uyku bozukluklukları, kan şekerlerinin değerlerinin bozulması gibi durumlar da gündemdeydi. Sağlık davranışlarını değiştirmek çoğumuz için zordur ancak bunları değiştirme çabalarımızı kolaylaştırmak için kulanabileceğimiz birçok strateji vardır. Hedef belirleme böyle bir stratejidir. Bazılarımız için uygun ,ölçülebilir hedefler belirlemek zorken bazılarımız için bunları eyleme geçirmek barikattır. Hedef taahhüdü içsel motivasyon ve öz yeterlik dahil değişken faktörlerden etkilenir.

Yeni yılda koyduğumuz hedefler,boşlukta kalmasın.Bu yılda severek, hedeflerinizi gerçekleştirmenize rehberilk etmeye hazırım.

Mutlu ve sağlıklı bir yıl dilerim.