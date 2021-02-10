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10.02.2021 - 15:42 |

Diyare (İshal) Nedir? Diyare Belirtileri Nelerdir, İshale Ne İyi Gelir?

Diyare; gün içerisinde genel olarak normalden daha fazla, sulu ve gevşek dışkının çıkarılmış olduğu bağırsak hareketidir. Diyare; ishal ismiyle de bilinen bir hastalıktır. Bununla beraber diyare, kısa ömürlü bir hastalıktır. Genel olarak birkaç gün içerisinde devam ederek, tedaviye gereksinim duymadan kaybolmaktadır. Peki diyare nedir? Diyare belirtileri nelerdir, ishale ne iyi gelir? İşte, tüm detaylar.

Diyare (İshal) Nedir? Diyare Belirtileri Nelerdir, İshale Ne İyi Gelir?
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Diyare; bağırsak hareketlerinin birden artmasıyla dışkılamanın çoğalmasına denir. Pek çok ishal vakasında semptomlar; parazitler, virüsler ya da bakterilerden kaynaklanmaktadır. İnflamatuar bağırsak hastalıkları, Chron ve Ülseratif Kolit hastalıklarından ötürü kronik ishal ortaya çıkabilir. Akut ishal; kısa zamanlı süren ishaldir. Genel olarak bir ya da iki gün sürer. Fakat uzun da sürme ihtimali vardır. Sonra kendi kendine geçebilir. 

Diyare (İshal) Nedir? 

Diyare; dışkılamanın anormal olmasıyla beraber cıvık olmasına verilen isimdir. Bağırsak hareketlerinde anormallik oluşmasıyla beraber devamlı tuvalete gitmenin artması, cıvık dışkılama bir arada beliren semptomlardır. Gün içerisinde üç defadan çok sulu dışkılama, diyare şeklinde kabul edilmektedir. Ağır vakalarda diyare yüzünden günde 14 litre su kaybı yaşanabilir. Cıvık ya da sulu dışkılama, devamlı ve acil şekilde tuvalet gitmek, susuzluk, dışkıyı tutamama, bulantı, kusma, karında gaz şikayeti ve halsizlik gibi belirtiler, diyarenin en önemli belirtileri içerisinde yer almaktadır. Birçok değişik sebebe bağlı şekilde ortaya çıkan ishal, çoğu zaman çevresel unsurlara bağlı olarak gelişmektedir. 

 Diyare Belirtileri Nelerdir?

 Diyare belirtileri aşağıdaki gibi sıralanabilir;

 - Kusma,

 - Sümüksü dışkı,

 - Kanlı dışkı,

 - Sulu dışkı,

 - Dışkının artması,

 - Karın ağrısı,

 - Gaz,

 - Huzursuzluk,

 - Halsizlik şeklindedir.

 İshale Ne İyi Gelir?

İshalin varlığında dikkat edilmesi gereken ilk şey, vücudun kaybettiği sıvının yerine konmasıdır. İshal tanısı konulan her bireyde, vücudun sıvı kaybının dengelenmesi adına normalde alınan sıvıdan daha fazla alınması gereklidir. Her dışkılamadan sonra sıvı almak, vücudun sıvı dengesini koruyacaktır. 

İshale iyi gelen yöntemlerden birisi de limonlu kahvedir. Birkaç damla limonla beraber bir tatlı kaşığı Türk kahvesinin karışımı yapılarak yenmelidir. Bu yöntem ile ishalden kurtulmak mümkün olacaktır. 

Elektrolit ve su kaybının önleneceği, evde kolay bir şekilde hazırlanacak bir başka karışımla ishalden kısa zamanda kurtulmak mümkündür. 1 tatlı kaşığı tuz, 1 çorba kaşığı toz şeker ile 1 litre ılık su karıştırılır. Bu karışım her dışkı sonrasında yarım su bardağı şeklinde tavsiye edilmektedir. 

Haşlanmış patates de ishale iyi gelen yöntemler arasında yer almaktadır. Haşlanmış patates tüketerek ishalden kurtulmak mümkündür. 

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