Artık forma girme zamanı

Uzun zamandan beri evde kalıyoruz ve olabildiğince toplu yerlerden uzak duruyoruz. Haliyle değişen hayat tarzı ve psikolojik etkileri ile beraber bazı kişiler ne yazık ki bu süreçte gittikçe kilo almaya devam ediyor. Ancak özellikle de bu dönemde öğrendik ki kilo problemi sağlığı olumsuz etkileyen en büyük faktör.

Normalleşmeye adım adım ilerlediğimiz bugünlerde tedbirleri elimizden bırakmadan eski hayatımıza ne zaman kavuşacağımız veya yazın tatil yapıp yapamayacağımız hepimiz için merak konusu. Bunların ardından akıllara gelen bir diğer soru ise karantinada aldığımız kilolara ne olacağı.

İşte tam da bu noktada şu anda karar verseniz hala vaktiniz var. Ve artık forma girmenizin tam zamanı!

STOKLARINIZI DEĞİŞTİRİN

Çoğu kişi bu sürece başlarken evine pirinç, makarna, beyaz un depolamaya başladı ve bu durum kişileri süreç boyunca yüksek miktarda hamur işi tüketmeye yöneltti. Eğer evinizdeki stokları bitirdiyseniz mümkünse bir daha karbonhidrat depolarını stoklamayın. Stokladığınız yiyecekleri değiştirin. Kurubaklagiller tahıllara göre kilo kontrolünüzü sağlamanızda size yardım edecek çok daha iyi alternatiflerdir.

MEYVE TÜKETİN

Bu süreçte kişiler genelde tatlı ihtiyaçlarının arttığından yakınmaktadır. Doğru kaynaklardan şeker ihtiyacınızı karşılarsanız tatlı isteklerinizi de kontrol altına almanız kolaylaşacaktır. Tatlı atakları yaşıyorsanız gün içinde mutlaka 3 porsiyon meyve tüketmeye özen gösterin. Özellikle kuru meyveler tatlı ihtiyacınızı kontrol edebilmenizde harika bir alternatiftir.

ALIŞVERİŞ LİSTENİZİ PLANLAYIN

Alışverişe liste yaparak gitmeniz kafanızın karışmasını ve planınız dışında o anda canınızın çektiği ürünleri almanızı engelleyebilir. Haftalık yemek listenizi yapın yeterli ve dengeli beslenmek için o hafta ne yiyecekseniz markete gittiğinizde onları almaya özen gösterin.

MARKETE TOK GİDİN

Yapılan çalışmalar markete aç giden kişilerin tok gidenlere göre daha çok sağlıksız ve bol kalorili yiyeceklere yöneldiğini söylüyor. Stresin yoğun olduğu bugünlerde özellikle duygusal açlık yaşayan kişilerdenseniz mutlaka markete gitmeden tok olmaya dikkat etmelisiniz. Unutmayın market sepetinize giren her ürün mutfağınıza giriyor.

BİTKİ ÇAYLARINI İHMAL ETMEYİN

Hiçbir şeyi mucize olmadığı gibi bitki çayları da zayıflamada mucize değildir ancak metabolizmanızı hızlandırmada ve zayıflamanızda planınıza destekçidir. Gün içerisinde içeceğiniz yeşil çay, beyaz çay, zencefil çayı metabolizmanızı hızlandıracak ve kilo vermenize katkı sağlayacaktır.

BAHARATLARDAN FAYDALANIN

Baharatlar da bitki çayları gibi diyetinizin destekçisidir. Beslenmenize ekleyeceğiniz zencefil, zerdeçal, karabiber, kırmızıbiber, kimyon, nane gibi baharatlar sindirim sisteminize olumlu etki edecek metabolizmanızı canlandıracak ve kilo vermenize destek olacaktır.

Metabolizma canlandıran çay

Malzemeler

1 tatlı kaşığı beyaz çay

1 fındık büyüklüğünde zencefil

1 limon suyu

1 tatlı kaşığı bal

Yapılışı: Öncelikle 1 fındık büyüklüğünde zencefili suda kaynatın. Ayrı bir yerde 1 su bardağı kaynamış suda beyaz çayı demleyin. Ve kaynamış zencefil suyu ile beyaz çayınızı karıştırın. Biraz ılındıktan sonra limon suyunu ve balı ilave ederek karıştırın. Afiyet olsun.

**Tüm öneriler hiçbir sağlık problemi olmayan, emzirme ve gebelik döneminde olmayan kişiler içindir.

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