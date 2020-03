Corona virüs koruyucuları

Yayılma hızı yüksek ancak öldürme oranı düşük (%2-3) olan corona virüs vakaları son günlerde ülkemizde de artmaya başladı. Önlemlerin alınması, özellikle riskli grupta olan 60 yaş üzeri kişilerin daha çok dikkat etmesi büyük önem taşıyor.

Corona virüsten korunabilmemiz içinse bağışıklık sistemimizi güçlü tutmamız mecburi. Bu nedenle bugünlerde beslenmemize eklenmesi gereken bazı yağ asitleri, vitamin ve mineraller vardır.

Omega-3 Yağ Asidi: Omega-3 vücut tarafından üretilemeyen ve dışarıdan yiyeceklerle alınması son derece önemli doymamış yağ asitlerinden biridir. Bağışıklık sistemini kuvvetlendirici etkileri vardır. Aynı zamanda depresyon tedavisinde de olumlu etkileri vardır. Deniz ürünlerinin hepsinde omega-3 vardır. Uskumru, ton, somon, sardalye gibi yağlı balıklar ile gölde yaşayan alabalıklarda omega-3 bulunur. Ceviz ve semizotu da bitkisel omega-3’ün iyi kaynaklarıdır.

A vitamini: Antioksidan vitaminler bağışıklık sistemi için çok önemlidir. A vitamini de antioksidan olan bir vitamindir. Kişiyi enfeksiyonlara karşı korumaktadır. Bu noktada A vitamini ihtiyacınızı hem hayvansal hem de bitkisel kaynaklardan sağlamalısınız. Hayvansal kaynaklar olarak karaciğer, balık yağı, yumurta sarısı, süt ve süt ürünleri özellikle tereyağı, bitkisel kaynaklar olarak ise sarı sebze ve meyveler ile koyu yeşil yapraklı sebzeleri beslenmenize eklemelisiniz.

C vitamini: Suda çözünebilen antioksidan bir vitamindir. Bağışıklık sisteminin kuvvetlendirilmesinde olumlu etkileri vardır. Grip, soğuk algınlığı gibi hastalıklardan koruyucudur. Ayrıca C vitamini vücudumuzda bulunan bağ doku ve kıkırdak dokunun yapısında bulunan kollajen proteininin yapımında görev almaktadır. Bu nedenle C vitamininin yara iyileşmesinde de olumlu etkileri vardır. Portakal, kivi, kımızı ve yeşil biber, greyfurt, karnabahar ve brokoli C vitaminin iyi kaynaklarıdır.

E vitamini: Önemli bir antioksidan vitamindir. Hücreleri oksidasyona karşı korumaktadır. Aynı zamanda kronik hastalıklara karşı da koruyucudur. En iyi kaynakları ayçiçeği, mısırözü, soya ve pamuk yağı gibi bitkisel yağlardır. Yağlı tohumlar (fındık, ceviz, badem), susam, margarin gibi yağ miktar yüksek olan besinlerin de E vitamini içeriği zengindir.

Çinko Minerali: Bağışıklık sistemi üzerinde etkilidir. Hastalık riskini en aza indirir. Antioksidan özeliktedir yani vücudu serbest radikallere karşı koruyucudur. Uzun süreli zindelik ve dinçlik sağlar. Eksikliğinde kronik yorgunluk yaşanabilir. Sağlıklı ve dengeli beslenme ile bu mineralin eksikliği sonucu ortaya çıkabilecek problemlerden ortadan kaldırılabilir. Kırmızı et, hindi eti, kabak çekirdeği, beyaz peynir, yumurta, bezelye, fasulye, barbunya, tahin, sarımsak, yer fıstığı, ıspanak, dana karaciğeri, ay çekirdeği iyi kaynaklarıdır.

