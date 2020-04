Nisan mahsülleriyle güçlenin

Mevsimine göre beslenmek vücudunuzun ihtiyacı olan besin ögelerini doğru miktarlarda karşılayabilmek için oldukça önemlidir. Özellikle bugünlerde çoğu kişi korona virüsten korunabilmek için eskiye göre bağışıklık sistemini kuvvetlendirmenin yollarını daha fazla araştırıyor. Bağışıklık sistemini kuvvetlendirmenin bir yolu ise vitamin, mineralleri doğru miktarlarda alabilmekten geçiyor.

Nisan ayı meyve ve sebzeleri ise bağışıklık kuvvetlendirmede bugünlerde en çok konuşulan C vitaminini ve diğer vitaminleri, mineralleri yeterli miktarda bizlere sunuyor.

Nisan ayının bazı meyve ve sebzeleri

Yeşil erik: Yüksek miktarda antioksidan maddeleri içermektedir. Aynı zamanda içerdiği C vitamini ile bağışıklık sistemini güçlendirmektedir. C vitamininin yanı sıra A, K, B vitaminlerini ve birçok minerali de içermektedir. Ayrıca eriğin içeriğinde bulunan C vitamini okside olmuş kolesterolün damarda birikmesini önleyerek damar tıkanıklığı ve neden olacağı hastalıkların önlenmesinde de etkilidir.

Çilek: Bol miktarda C vitamini içerir. Yüksek tansiyonun düşürülmesinde, cilt sağlığında ve idrar yollarında faydalıdır. Yaklaşık 10-12 tane küçük çilek 1 porsiyon meyve demektir. Diş etlerinin güçlenmesinde ve boğaz ağrılarını önlemede etkilidir.

Elma: Yüksek lif içeriği sayesinde bağırsak sağlığında etkilidir. Kabuğu ile tüketilen elmanın lif miktarı daha fazladır. Elmanın da C vitamini içeriği yüksektir. İçeriğindeki güçlü antioksidan maddeler ve C vitamini sayesinde bağışıklık sistemini kuvvetlendirmede etkili bir meyvedir bir meyvedir.

Bezelye: Potasyum, fosfor minerali ve B1, B2, B9 ve C vitamini içeriği yüksektir. Sinir sistemi için oldukça önemli bir sebzedir.

Bakla: Vitamin, mineral ve protein içeriği zengin bir sebzedir. Dopamin içeriği yüksektir bu özelliği ile Parkinson hastalığına karşı koruyucudur. Ancak Parkinson hastalığı için ilaç kullanan kişilerin dikkatli tüketmeleri gerekmektedir. Kolesterol ve şeker dengesi için de önemli bir sebzedir.

Semizotu: Omega-3 açısından zengin bir sebzedir. Bu sayede kalp hastalıklarına karşı koruyucudur. A vitamini içeriği de yüksektir. Aynı zamanda yüksek oranda lifte içermektedir. Zihinsel yorgunluğun giderilmesinde de etkilidir.

Diyetisyen Deniz Zünbülcan

https://denizzunbulcan.com.tr/

https://www.instagram.com/dytdenizzunbulcan/

https://www.facebook.com/dyt.denizzunbulcan/?ref=bookmarks