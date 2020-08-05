Akne sorununun beslenmeyle ilişkisi

Akne kıl ve yağ bezlerindeki iltihaplardır. Aknenin altında yatan neden genetik veya hormonal kaynaklı olabileceği gibi beslenme kaynaklı da olabilir. Bazı besinler akne oluşumunu artırırken bazıları da azaltabilir. Akne için beslenme önerilerini şu şekilde sıralayabiliriz:

1. Hangi yağ türünü seçtiğinize dikkat edin.

Yağlar doğrudan hücre yapısına katılan bileşiklerdir, bu nedenle cilt sağlığında önemli bir yere sahiptir. Doymuş yağ kaynakları (margarin, hayvansal yağlar gibi), omega-6 yağ asidi içeren besinler (ayçiçeği yağı, ay çekirdeği gibi) inflamasyonu artırır ve akneleri çoğaltır. Oysa omega-9 (zeytin, zeytinyağı gibi) ve omega-3 yağ asitleri (balık gibi) akne oluşumunu önlemektedir.

2. İşlenmiş besinlerden uzak durun.

Vücutta oksidatif stresin artması akne oluşumunu tetikler. Kirli hava, çeşitli kimyasal maddeler oksidatif stres üzerinde etkilidir. Beslenmenin de oksidatif stres üzerinde önemli bir etkisi vardır. İşlenmiş ürünlerde oksidan maddeler artar. Pek çok paketli üründe kullanılan katkı maddeleri de vücutta oksidatif stresi artırır.

3. Antioksidan besinlere bol miktarda yer verin.

Antioksidan besinler vücutta oksidanların yani toksik maddelerin artmasını önler. Bu nedenle inflamasyonu (iltihaplanmayı) ve akne oluşumunu azaltır. A,C,E vitaminleri, selenyum, çinko, koenzim q10 gibi besin öğeleri ve özellikle sebze ve meyvelerde bulunan birçok fitokimyasal madde akne oluşumunu azaltır.

4. Kavrulmuş besinlerden uzak durun.

Kavrulma işlemi sırasında besinlerde oluşan AGEs molekülleri oksidan hasara neden olur ve akne oluşumunu artırır. Bu nedenle kavurma veya yüksek ısıda pişirme uygulanmış besinlerden uzak durulmalıdır.

5. Glisemik indeksi yüksek besinlerden uzak durun.

Karbonhidratların sindirilip kana karışması için geçen süre sağlık üzerinde oldukça önemli değişikliklere neden olur. Hızlı sindirilen yani glisemik indeksi yüksek olan besinler (örnek vermek gerekirse şeker, pirinç, patates, beyaz un gibi) inflamasyonu artırır.

6. Su tüketimine dikkat edin.

Sıvı alımı cildin nem dengesi için gereklidir. Ayrıca vücuttaki neredeyse tüm reaksiyonlar için su molekülü gerekmektedir. Günlük sıvı ihtiyacının karşılanması ve su tüketiminin artırılması cilt sağlığını olumlu etkileyecektir.

7. Yeşil çay için.

Yeşil çay anti-mikrobiyal ve anti-inflamatuar etkilere sahip polifenoller içerir. Bu nedenle akne oluşumunu azaltabilir. Günlük 2 fincan yeşil çay tüketilebilir.

8. Baharatlar tüketin.

Baharatların anti-inflamatuar etkisi oldukça fazladır. İnflamasyonu azaltarak akneyi önler. Özellikle zencefil, zerdeçal, tarçın, karabiber gibi baharatları sofranızdan eksik etmeyin.

9. Süt yerine süt ürünleri tüketin.

İnsülin benzeri büyüme faktörü (IGF-1) arttığında sivilce oluşumu da artar. Sütün içinde IGF-1 bulunmaktadır. Süt tüketimiyle akne sorunu artar. Ancak süt ürünlerinin akne üzerinde olumsuz bir etkisi yoktur.

10. Şekerli içeceklerden uzak durun.

Şeker içeren içecekler çok hızlı kana karışır ve inflamasyonu artırır. Bu nedenle akne oluşumunu tetikler.

11. Fast-food ve kızartmalardan uzak durun.

Fast-food ve kızartmalar trans yağın en fazla olduğu yiyeceklerdir. Trans yağ ise inflamasyonu en çok artıran yağ türüdür. Yani akne oluşumunu en fazla tetikleyen besinler fast-food ve kızartmalardır. Yoğun tüketimleri birkaç gün içerisinde bile akne sorununu ciddi düzeyde artırabilir.