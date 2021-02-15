Bu kahve yağ yakıyor

Zayıflama sektörü oldukça karmaşık mitlerle dolu. Mesela bu tür başlıklara artık hepimiz çok alışığız. Zayıflamak amacıyla çaresizce araştırma yapanlar ise yapılan önerilerin doğruluğunu sorgulamadan bu önerileri denemekte. Her birini de farklı bir umut ve motivasyonla deneyip başarısız olunduğunda ‘ben bu işi yapamayacağım galiba’ düşüncesiyle sağlığı için çabalamaktan vazgeçiyor. Aslında hiç de istemediğimiz bu olay döngüsünü bir an önce kırmakta fayda var.

Öncelikle okuduğumuz her konuya körü körüne inanmak yerine yazarını iyi araştırmak gerekir. O konuda uzmanlığı mevcut mu? Veya mesleği ne? Eğer bizim için güvenilir bir kaynak ise daha sonrasında açıklamalarını beyin süzgecinde geçirip uygulayabiliriz. Konu özellikle sağlık olduğunda mutlaka bu tavsiyelerime bir kulak verin derim.

Kamu spotumuzu da verdikten sonra şimdi gelelim konumuza. Ben diyorum ki; dünya çapında en popüler içeceklerden biri olan kahve yağ yakıyor. Kahve ruh halini, zihinsel ve fiziksel performansı artırabilen mükemmel bir kafein kaynağı. Araştırmalara göre kafein, tüketilen miktara ve bireysel tepkiye bağlı olarak metabolik hızı %3-13 oranında artırmakta. Metabolik hızın artması demek yağ yakımının kolaylaşması demektir. Bu durum da bizlere kahve tüketmek için yeni bir neden haline geliyor. Ve işte karşınızda yağ yakıcı kahve tarifi:

Yağ Yakıcı Kahve

Öncelikle cezveye 1 tatlı kaşığı Türk kahvesini ve yarım tatlı kaşığı kakao, yarım tatlı kaşığı tarçını ekliyorsunuz. Üzerine de bir kahve fincanı su. Bunu normal Türk kahvesi gibi bir güzel pişirin. Bir su bardağını buzla doldurun üzerine ¾ su bardağı light sütü (ya da hangi sütü seviyorsanız onu) ekleyin. Pişen kahveyi de sütün içine aldık mı işlem tamamdır.

Diyetisyen Gamze Altınay