Diyette motivasyonu arttıran 4 madde – Acil motivasyon seti

Olduğunuz kilodan memnun değilsiniz, zayıflamak istiyorsunuz ama başlamak için yeterli motivasyonu bulamıyorsunuz değil mi? Veya yüksek motivasyonlarla başladığınız zayıflama yolculuğunda bir yerden sonra motivasyonunuzu kaybediyorsunuz. Yalnız değilsiniz. Çözümsüz de değilsiniz. Oldukça sık rastladığımız ve aslında çok da normal olan bu durum için birkaç önerim var.

1.Konumuza senle başlayalım. Ne kadar değerli olduğunun farkında mısın?

En çok değer verdiğimiz şey, kavram veya konu nedir? Ben hemen sizin için soruya cevap vermeye çalışayım; diğer kişiler yani hayatımızda olan eşimiz, sevgilimiz, ailemiz, çocuklarımız… Hiç düşündünüz mü? Bizler bu derece “dışımızda” olan kavramlara değer verirken, kendimize de aynı derecede değer verebiliyor muyuz? Evet bir şeyler kaçmış olabilir, evet bir şeyler de kaçsın zaten, hayat çünkü bu.

Zayıflama süreci de her zaman uzun bir yolculuk değil midir? Aynı hayat gibi inişli çıkışlı geçecek bir yolculuk. Bazen her şey çok güzel giderken bazen tam tersi olabilir. Önemli olan bunlar karşısında kendimizi nasıl hissettiğimiz. Uzun dönemde aldığımız kiloları kısacık sürelerde vermek isterken aslında kendimize çok haksızlık ediyoruz. Ve şimdi buna ‘dur’ deme zamanı! Süreç içerisinde de unutmamamız gereken bir gerçek. Sen DEĞERLİSİN!

2.Senin bir amacın var.

Şimdi o amaçları hatırlama vakti. Yani başlarken ki amaçların nelerdi, ne istiyordun hemen bir liste oluşturmanı istiyorum!

Belki düğüne hazırlık belki yazın rahatça bikini giyebilmek belki de sadece ve sadece sağlığın için başladın bu yola. Başında bu amaçlarımızı biliriz ve motivasyonuyla güzelce kiloları veririz. Ama sonrasında sadece ve sadece tartıya odaklandığımız için aslında eksilen 500-600 gram bile mutlu etmez bizi. YANLIŞ! Kilo verme hızı zaman içerisinde değişiklik gösterir. Duraksamalar da bu sürecin bir parçasıdır. Onlardan da öğreneceğimiz çok şey vardır. Peki ne yapalım böyle durumlarda? Amacımızı hatırlayalım. Oluşturduğumuz listeye bir göz atalım. Aslında artık başlangıçtan daha da yakınız o amaca. Bunun farkında olalım. Şimdi derin bir nefes alıp yolumuza tam gaz devam edelim.

3. Motivasyonun düştüyse düşmüştür. Düşen-çıkan bir şey o. Düştüyse sıra çıkmasındadır.

Şimdi sizlerle ACİL ARANACAK ARKADAŞ NUMARASI belirliyoruz. Öyle biri olsun ki, ‘Ben diyeti bozuyorum galiba’ dediğinizde hemen müdahale etsin. Neden bu sürece başladığınızı hatırlatsın. Ve ne kadar yol aldığınızı. Durmak için çok geç çünkü artık yolun sonu gözüktü bile. Asıl başarıyı elde edenler böyle zamanlarda durmadan yoluna devam edenlerdir. Bunu çok iyi biliyoruz. Ve kalkıp öğrenmeye devam ediyoruz.

4. Gelelim son kozumuza; KIYAFET KOZU!

Her zaman işler. Bedeniniz ne olursa olsun fark etmez, olmak istediğiniz bedenden çok hoşunuza gidecek bir kıyafet seçiyorsunuz. Evet, isterseniz XS beden bir kırmızı etek alabilirsiniz. Sonra ki adım aldığınız bu kıyafeti dolabınızda her sabah göreceğiniz bir köşeye asmanız. Her sabah bu eteği görecek ve ‘EVET BUNU BAŞARACAĞIM’ diyeceksiniz. Sonunda başardığınızda ve o kıyafeti giydiğinizdeki mutluluk paha biçilemez!

Unutmamalıyız ki biz gerçekten istersek hiçbir şey sağlıklı kilomuza kavuşmamıza engel olamaz. Motivasyonu artırmak adına denenmiş ve onaylanmış çeşitli yöntemleri sizlerle paylaştım. İhtiyacınız olduğunda camı kırarak acil motivasyon setini uygulayabilirsiniz. Uyguladıktan sonra yorumlarınızı benimle instagram hesabımdan paylaşabilirsiniz.

Uzman Diyetisyen Gamze Altınay