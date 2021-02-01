Korona döneminin yeni gözdesi: Çay saati için sağlıklı atıştırmalık tarifleri

Çay içmeyi sevenler ama yanında bir şeyler atıştırmazsak da olmaz diyenler, bu yazım sizin için. İkindi ara öğünlerinde veya akşam yemeği sonralarında keyif çayı olmazsa olmazlarımızdan. Kültürümüzde var olan hep de var olacak olan bir etkinlik bizim için. Sağlık açısından baktığımızda şekersiz çay içmekte herhangi bir sorun bulunmamakla birlikte asıl problem çayın yanında tükettiklerimizde. Çay saatlerinin vazgeçilmezi olan sağlıksız atıştırmalıklar ekstra kalori alımına sebep olabiliyor. Bu durumu önlemek ve çay saatlerini sağlıklı hale getirmek adına birkaç sırrım var.

Yanında alıştığımız atıştırmalıklar olmadan çay içmek diyet yaptığımız zamanlar belki de bizi en zorlayan durumlardan biri. Çünkü yıllardır süregelen çay-kahve yanında bir şeyler tüketme alışkanlığını diyet yapmaya başladığımızda bırakmak durumunda kalıyoruz. Bu alışkanlığı tamamen bırakmak yerine sağlıklı hale getirmek mümkün. Nasıl mı? İşte sırları:

-Çayı mutlaka şekersiz tüketelim: Şekerli çay tüketmek gün içerisinde ekstra kalori almamıza neden olabilir. Kullandığımız şeker miktarı az gibi gelse de günde birkaç fincan çay içtiğimizi düşündüğümüzde hiç de masum olmayan durumlarla karşılaşabiliriz.

-Çayın yanında mutlaka su tüketelim: Çay veya kahve, sanılanın aksine, vücudumuzun su ihtiyacını gideren değil aksine daha da artıran içeceklerdir. O nedenle çay veya kahve tükettiğimizde yanında mutlaka koca bir bardak su tüketmeyi ihmal etmeyelim.

-Atıştırmalık tercihlerimizi değiştirelim: Paketli gıdalar, kekler veya börekler yerine sağlıklı atıştırmalıkları tercih edelim. Örneğin bir porsiyon meyve veya kuru meyveler, kuru yemişler, bir çay bardağı leblebi bizi bu konuda oldukça destekleyecektir.

-Porsiyonlarına dikkat edelim: Ne kadar sağlıklı olursa olsun porsiyon kontrolü her zaman şart. Vücudumuzun ihtiyaçlarını bilip ona göre hareket etmekte ve fazlasından kaçınmakta fayda var.

-Ve elbette çay yanına evde sağlıklı atıştırmalıklar hazırlamak mümkün. Ben de sizler için harika iki tarif hazırladım. Keyifle tüketmeniz dileğiyle.

Fit Mozaik Pasta





Malzemeler

100 gram yulaf ezmesi

1 su bardağı süt veya su

1 yemek kaşığı kakao

1 yemek kaşığı bal

1 orta boy olgun muz

2-3 adet ezilmiş ceviz



Yulafları sıcak süt veya sıcak su ile karıştırıp 15-20 dk kadar yumuşamasını bekliyoruz. Bir kapta muzu ezip karışıma diğer malzemelerle birlikte ekliyoruz. Karıştırıp buzdolabı poşetine istediğimiz şekilde koyup buzluğa atıyoruz ve 2-3 saat bekletiyoruz. Çayın yanında 1 ince dilim tüketebiliriz. Afiyet olsun.

Peynir Çubukları





1 su bardağı haşlanmış nohut

1 adet haşlanmış havuç

Kırmızı toz biber

1 tatlı kaşığı çörek otu

Kekik

2-3 dilim kurutulmuş domates

2 yemek kaşığı zeytinyağı

40 gr beyaz peynir





Nohutları blenderdan geçirelim. Üzerine havucu da ekleyip tekrar blenderize edelim. Zeytinyağını, Minik minik doğranmış kurutulmuş domatesleri, beyaz peyniri ve baharatları da karışıma ekleyelim. Bir güzel karıştıralım. Hamuru yağlı kağıttan yaptığımız huniye dökelim. Tepside şekil verelim. Üzerine de çörekotunu dökelim. 180 derece fırında 20-25 dk pişirelim. Afiyet olsun.