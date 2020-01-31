Bağışıklık sistemini besle!

Kimimiz hastalıklardan korunmak için maske takıyor, kimimiz toplu taşımayı daha az kullanıyor, kimimiz sık sık elini yıkıyor, dezenfektan kullanıyor, kimimiz hasta arkadaşlarımızın yanında durmuyor... Her birimizin yaptığı bir şeyler var. Peki beslenmenize dikkat ediyor musunuz? Doğru beslenerek bağışıklık sisteminizi güçlendirmeniz mümkün...



1. Öğün atlamayın.

Yeterli ve dengeli beslenmenin sağlanmasında ana öğünleri atlamamak altın kural. Saatlerini değiştirmeden ana öğünleri mevsim sebzeleri ile de destekleyerek tüketmeli.

2. Yeterli miktarda su için.

Su nasıl elimizi yıkadığımızda zararlı bakterilerden bizi arındırıyorsa yeterli su içtiğimizde de bedenimiz mikroplardan korunur. Hatta oluşan mikropları dahi atmanın yollarından biri yeterli su içip idrara çıkmaktır. Genel olarak en az 30 mL*vücut ağırlığınız (kg) kadar su içmelisiniz. Bir klasik su bardağı 200 mL'dir, buna göre kaç bardak içmelisiniz, hesabını kolaylıkla yapabilirsiniz. Yeterli su içmede sıkıntı yaşıyorsanız suyunuza meyve ya da sebzelerle aroma katabilirsiniz.

3. Probiyotik besinlerden faydalanın.

Vücudumuzu özellikle de sindirim sistemimizi ve bağırsaklarımızı zararlı bakterilerden koruyan sağlığımıza dost bakteriler, probiyotik olarak adlandırılır. Doğal olarak fermente olmuş besinler (yoğurt, kefir, lahana turşusu) günlük hayatta kolaylıkla yer verebileceğiniz besinlerdir. Yetişkin bireyler günde ortalama 2 porsiyon kadar süt ve süt ürünleri tüketmeli. Çocuklar, emziren ve gebe kadınlar için ise ihtiyaç 3-4 porsiyon kadardır.

4. Günlük beslenmenizde antioksidan vitaminlere yer verin.

Beslenmemizde yer verdiğimiz; A, C ve E vitaminleri antioksidan vitaminlerdir. Bağışıklık sistemini güçlendirmek isteyenler bu vitaminlerin besinsel kaynaklarına günlük beslenmede yer vermeli;

- A vitamini : kış aylarında; havuç, bal kabağı, portakal, maydanoz, ıspanak, brokoli

- C vitamini : bulunduğumuz bu kış mevsiminde turunçgiller, kivi gibi kış meyveleri, ıspanak, maydanoz, dolmalık biber, lahana...

- E vitamini : tuzlanmamış, kavrulmamış, çiğ yağlı tohumlar (badem, fındık, yer fıstığı, kaju vb.), ay çekirdeği, kabuğu kırılmamış ceviz (tüketirken kırılmalı)

Sağlıklı günler dilerim,

Uzman Diyetisyen Sevde Kahraman

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