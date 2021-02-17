Diz Kapağı Arkası Ağrısı Neden Olur? Diz Arkasında Ağrı Nedenleri Nelerdir, Nasıl Geçer?

Dizin arka kısmında belli başlı bazı ağrılar ve şişlikler ile beraber bir takım sorunlar yaşanabiliyor. Bu durum özellikle oturup kalkarken ve dizin bükülmesi esnasında daha şiddetli hale gelebilmektedir.

Diz Kapağı Arkası Ağrısı Neden Olur?

Genel olarak diz kapağın arka bölümünde meydana gelen ağrı baker kisti ile öne çıkar. Bacaklarda ağrı ve şişlik yine beraber ortaya çıkan bir toplardamar rahatsızlığıdır. Yapılacak olan tetkik ve teşhisler ile beraber, uygun tedavi yöntemleri ele alınır. Özellikle şişme ve ağrı ile beraber sıcaklık gelişimi üzerinden yaşanabilen hastalıklar içerisinde geliyor.

Diz Arkasında Ağrı Nedenleri Nelerdir?

En çok merak edilenler içerisinde diz kapağı arkası ağrısı ile beraber bu ağrının nedenleridir. Bunun nedenlerinden biri olarak baker kisti ön plana çıkıyor. Yani diğer bir ifade ile toplardamarda yaşanabilecek sorunlar şeklinde ifade etmek mümkün.

Tabii aynı zamanda kas ve bağ yaralanması gibi basit durumlardan dolayı da yaşanabiliyor. Aynı zamanda osteokondrom olarak ifade edilen ve nadir görülen tümöre bağlı rahatsızlık da bu nedenler içerisindedir. Yapılacak olan tetkikler neticesinde farklı tedavi yöntemleri uzman bir doktor kontrolü altında uygulanır. Çok ciddi bir rahatsızlık eğer yok ise, kısa bir zaman içerisinde tedavi edilebilecek bir hastalık olarak öne çıkar.

Diz Arkasında Ağrı Nasıl Geçer?

Belli başlı bazı tedavi yöntemleri üzerinden diz kapağı arkasında yaşanacak ağrılar gelir. Tabii bu durum rahatsızlığın altında yatan sebep ile beraber şiddetine bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.

- Eğer baker kisti söz konusu ise kan sulandırıcı tedavisi ele alınır.

- Aynı zamanda fizik terapi uygulaması gerçekleştirilir.

- Travmatik yaralanmalarda ortopedi ve travmatoloji doktoru üzerinden muayene ile tedavi yöntemleri ele alınır.

Özellikle kas-tendon yaralanması ile beraber birtakım sinir zedelenmesi gibi problemler söz konusu olduğunda, daha detaylı bir muayene yapılması gerekmektedir. Aynı zamanda MR ve benzeri tetkikler ile beraber kesin olarak sonuç ortaya çıkarılır. Böylece aşamalı olarak gerçekleştirilecek tedavi yöntemleri sayesinde diz kapağının arka kısmında yer alan problem hızlı bir şekilde ortadan kaldırılabilir. Tabii bu durum menisküs yırtığı ya da tümör gibi problemler ile karşı karşıya bırakabileceği için, mutlaka detaylı bir muayene büyük bir öneme sahiptir.