Diz Kapağının Yanı Neden Ağrır? Diz Kapağı Yanı Ağrısı Nasıl Geçer?

Diz kapağının yanındaki ağrı; diz kapağının dışa kayması ya da sıkışması, bu diz kapağındaki ağrının en çok görülen ve en yaygın nedenlerinden biridir. İleri seviyeye gelirse ve hala tedavi edilmemişse, kişinin hayatını olumsuz etkileyecektir. Bunun sonucunda ise diz kapağında meydana gelen ağrılar, bazı yaşamsal fonksiyonlarda işlevini kaybedecektir.



Diz Kapağının Yanındaki Bölge Neden Ağrır?



Diz kapağının aşırı yük ile çalışması neticesinde eklemde bulunan kıkırdak doku aşınır ve bu aşınma ile birlikte yok olur. Bu yok olma durumu kemiğe zarar vermesine osteoartrit denir. Yaralanma, travma, diz kapağında yer alan bazı enfeksiyonlar, diz kapağının kayması, plika denilen dokunun yıpranması gibi pek çok sebep diz kapağının yanının ağrıması neden olur. Gün içerisinde sürekli hareket halinde olmak, yürümek, koşmak, kalkmak gibi eylemler sonucu da bu ağrıya neden olabilir.



Yorgunluk ile meydana gelen bu ağrılar, diz kapağının uzunca bir süre baskı hissetmesi sonucu meydana gelir. Ağrının nedeni tek bir neden olmamakla birlikte, kesin tanısı radyolojik görüntülemeler sonucunda konulur. Ağrının hangi eylemli yaparken tetiklediği de doğru tan konulması açısından önem taşır. Bu yüzden uzmana başvurulmalı ve olan bitenler en doğru şekilde anlatılmalıdır.



Diz Kapağının Yanında Bulunan Ağrı Nasıl Geçer ve Tedavisi Nasıldır?



Bu ağrının tedavisi, ağrının tam olarak hangi sebeple oluştuğuna bağlı olarak değişir. Bunlar; ağızdan ilaç ile egzersizle yapılan hareketler ile araçla tedavi, enjeksiyonla yapılan tedavi ve en son çözüm ameliyat olarak sıralanabilir. Ağrıyı hafifletmek adına ağrı kesiciler geçici bir çözüm olarak sunulabilir.



Bu ağrının geçmesi için dizlerin etrafında yer alan kasların güçlendirilmesi ve dayanıklı hale getirilmesi en önemli şarttır. Bunun sonucunda fizik tedavi ya da egzersiz programı uygulanabilir. Bazı durumlarda ise doğrudan dize ilaç enjekte edilebilir. Bu yöntem ağrının çok fazla olduğu durumlarda uygulanır ve birkaç ay sonunda ağrı azalması sağlanır. En son yöntem olan ameliyatta ise diz ekleminde bulunan işlevsiz cisimleri çıkarmak, hasarlı olan kıkırdağı çıkarmak ya da eski haline getirmek ya da yırtık bağları yeniden onarma yolları yapılmaktadır.