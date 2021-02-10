Diz Kireçlenmesi Nedir? Diz Kireçlenmesi Tedavisi Nasıl Yapılır, Hangi Egzersizler Yapılmalıdır?

Kireçlenme her yaştan insanda görülebilen bir hastalık olmasına rağmen 65 yaş üstü kişilerde daha çok görülür. Kireçlenme riskini arttıran faktörler ise, obezite, artan yaş, önceki eklem yaralanmaları, eklemlerin aşırı kullanımı, genetik yatkınlık ve uyluk zayıflıklarıdır.

Kireçlenme Belirtileri Nelerdir?

Kireçlenme belirtileri, kireçlenmeden etkilenen eklemlere ve rahatsızlığın şiddetine bağlı olarak değişir. Ama kireçlenmenin en çok karşılaşılan belirtileri arasında ağrı ve sertlik sorunları yer alır. Özellikle de sabahları dinlenilen saatlerde bacalarda sertlik ve ağrı meydana gelebilir. Genellikle bu belirtiler birdenbire ortaya çıkmaz. Yavaş yavaş belirtiler gelişir. En çok karşılaşılan kireçlenme belirtileri;

Hareket edince azalan eklem sertliği ve hareket kısıtlılığı

Bir eklem büküldüğü zaman çıtırtı sesi gelmesi

Eklemin etrafında hafif şişme

Günün sonunda ya da bir aktivite sonrasında artan ağrı ve sertlik hissi

Diz Kireçlenmesi Tedavisi Nasıl Yapılır?

Kireçlenmenin tamamen iyileşmesini sağlayacak kesin bir tedavi yöntemi yoktur. Ancak belirtileri yönetmek ve ağrıları azaltmak için yapılabilecek bazı tedavi yöntemleri bulunuyor. Doktorlar, eklemlerde oluşan ağrı ve iltihabı azaltmak için uygun bir ilaç tedavisi verebilir. Fizik tedavi de kireçlenmenin hafiflemesine yardımcı olur. Hatta bazı hastalarda cerrahi işlem uygulanması gerekebilir. Eklem içi enjeksiyonlar uygulayarak hastaların ağrıları hafifletilebilir. Hastalığın uzun vadeli tedavi edilmesi şu faktörleri içerir;

Sertlik, ağrı ve şişlik gibi belirtileri yönetmek

Yeterince egzersiz yapmak

Eklem hareketliliğini ve esnekliği arttırmak

Sağlıklı bir şekilde kilo vermek

Kireçlenme için Hangi Egzersizler Yapılmalıdır?

Kireçlenmeyi azaltmak için esnetici hareketler yaparak ve hafif egzersizler uygulayarak ağrı ve şişliklerin azalmasını sağlayabilirsiniz. Hareketliliği arttırmak, kireçlenmesinin azalmasına yardımcı olur. Bu nedenle kireçlenme sorunu yaşayan hastalara genellikle fizik tedavi uygulayabilirsiniz.

Kireçlenme Neden Olur?

Eklemlerde bulunan kıkırdak, kemiğin ucunu kaplar. Normal eklemlerde kıkırdak eklem hareketini sağlamak için kaygan bir yüzey meydana getirir. Aynı zamanda kemiklerin arasında bir yastık görevi görür. Kireçlenme vakaları, kıkırdak yapısının bozulması sonucunda meydana gelir. Bu da yıpranmaya yol açar ve ağrı meydana gelir. Bu hastalık zamanla daha kötüye gittiği için zamanla kemikler parçalanarak eklem faresi ismi verilen eklem içinde kemik birikimine neden olabilir.