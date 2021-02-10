Diz Kireçlenmesi Nedir? Diz Kireçlenmesi Tedavisi Nasıl Yapılır, Hangi Egzersizler Yapılmalıdır?
Kireçlenme, eklemlerde en sık görülen hastalıklar arasında yer alır. Kireçlenme, her eklemi doğrudan etkileyebilir. Ama genellikle dizde kireçlenme, en çok görülen kireçlenme çeşididir. Kireçlenme diz, boyun, bel, başparmak ve parmaklarda sıkça görülen kronik bir rahatsızlıktır. Diz kireçlenmesi nedir? Diz kireçlenmesinin tedavisi nasıl yapılır? İşte, tüm detaylar.
Kireçlenme her yaştan insanda görülebilen bir hastalık olmasına rağmen 65 yaş üstü kişilerde daha çok görülür. Kireçlenme riskini arttıran faktörler ise, obezite, artan yaş, önceki eklem yaralanmaları, eklemlerin aşırı kullanımı, genetik yatkınlık ve uyluk zayıflıklarıdır.
Kireçlenme Belirtileri Nelerdir?
Kireçlenme belirtileri, kireçlenmeden etkilenen eklemlere ve rahatsızlığın şiddetine bağlı olarak değişir. Ama kireçlenmenin en çok karşılaşılan belirtileri arasında ağrı ve sertlik sorunları yer alır. Özellikle de sabahları dinlenilen saatlerde bacalarda sertlik ve ağrı meydana gelebilir. Genellikle bu belirtiler birdenbire ortaya çıkmaz. Yavaş yavaş belirtiler gelişir. En çok karşılaşılan kireçlenme belirtileri;
Hareket edince azalan eklem sertliği ve hareket kısıtlılığı
Bir eklem büküldüğü zaman çıtırtı sesi gelmesi
Eklemin etrafında hafif şişme
Günün sonunda ya da bir aktivite sonrasında artan ağrı ve sertlik hissi
Diz Kireçlenmesi Tedavisi Nasıl Yapılır?
Kireçlenmenin tamamen iyileşmesini sağlayacak kesin bir tedavi yöntemi yoktur. Ancak belirtileri yönetmek ve ağrıları azaltmak için yapılabilecek bazı tedavi yöntemleri bulunuyor. Doktorlar, eklemlerde oluşan ağrı ve iltihabı azaltmak için uygun bir ilaç tedavisi verebilir. Fizik tedavi de kireçlenmenin hafiflemesine yardımcı olur. Hatta bazı hastalarda cerrahi işlem uygulanması gerekebilir. Eklem içi enjeksiyonlar uygulayarak hastaların ağrıları hafifletilebilir. Hastalığın uzun vadeli tedavi edilmesi şu faktörleri içerir;
Sertlik, ağrı ve şişlik gibi belirtileri yönetmek
Yeterince egzersiz yapmak
Eklem hareketliliğini ve esnekliği arttırmak
Sağlıklı bir şekilde kilo vermek
Kireçlenme için Hangi Egzersizler Yapılmalıdır?
Kireçlenmeyi azaltmak için esnetici hareketler yaparak ve hafif egzersizler uygulayarak ağrı ve şişliklerin azalmasını sağlayabilirsiniz. Hareketliliği arttırmak, kireçlenmesinin azalmasına yardımcı olur. Bu nedenle kireçlenme sorunu yaşayan hastalara genellikle fizik tedavi uygulayabilirsiniz.
Kireçlenme Neden Olur?
Eklemlerde bulunan kıkırdak, kemiğin ucunu kaplar. Normal eklemlerde kıkırdak eklem hareketini sağlamak için kaygan bir yüzey meydana getirir. Aynı zamanda kemiklerin arasında bir yastık görevi görür. Kireçlenme vakaları, kıkırdak yapısının bozulması sonucunda meydana gelir. Bu da yıpranmaya yol açar ve ağrı meydana gelir. Bu hastalık zamanla daha kötüye gittiği için zamanla kemikler parçalanarak eklem faresi ismi verilen eklem içinde kemik birikimine neden olabilir.