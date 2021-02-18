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18.02.2021 - 18:37 |

Dizde Ödem Nasıl Olur? Dizdeki Ödem Nasıl Atılır, Tedavisi Nasıl Yapılır?

Dizde ödem çeşitli nedenlere bağlı olarak gelişmektedir. Özellikle belirli yaştan itibaren dizlerde ödem meydana gelmektedir. Bu ödemden dolayı da ağrılar meydana gelebilmektedir. Dizde ödem tedavisi mümkün olan bir rahatsızlıktır. Bundan dolayı dizinde ödem olan kişiler mutlaka doktora görünmesi gerekmektedir. Dizde ödemin neden olduğu sürekli olarak araştırılmaktadır. Peki dizde ödem nasıl olur? Dizdeki ödem nasıl atılır? Dizdeki ödem tedavisi nasıl yapılır? İşte dizdeki ödem ile ilgili bilinmesi gereken tüm detaylar.

Dizde Ödem Nasıl Olur? Dizdeki Ödem Nasıl Atılır, Tedavisi Nasıl Yapılır?
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Diz ödemleri için bazı egzersiz hareketleri bulunmaktadır. Bu egzersiz hareketlerini uygulayarak kısa süre içerisinde dizde ki ödemlerden kurtulabilirsiniz. Dizde ödem bazı tedavi seçenekleri ile de düzeltilen ödem türlerindendir. 

 

 Dizde Ödem Nasıl Olur?

 

 Dizde ödemler komplike bir şekilde değişmektedir. Dizde ödem kırışıklık şeklinde kendini gösterir. Ayrıca bu bölgede yine ağrı da meydana gelmektedir. Diz ödemleri dizin iç tarafında ortaya çıkmaktadır. 

 Dizdeki Ödem Nasıl Atılır, Tedavisi Nasıl Yapılır?

 1) Krem

 Kremler ile birlikte dizdeki ödemler de atılabilmektedir. Diz ödemler de uygulanan ilk tedavi seçenekleri arasında kremler gelmektedir. Bu ağrı kesici kremler ile birlikte dizdeki ödemi düzenli kullanmaya bağlı olarak atabilirsiniz. 

 2) Ağrı Kesiciler

 Dizdeki ödemler ağrı da yapmaktadır. Bundan dolayı ortopedik doktorlar tarafından hastaya bir takım ağrı kesiciler verilmektedir. Bu ağrı kesiciler ile birlikte ödemin yaratmış olduğu belirtiler en aza indirilir ve ödem atılır. 

 Dizde Ödem Neden Olur?

 1) Hamilelik

 Hamilelik de bacaklara ve dizlere daha fazla yük binmektedir. Bunun sonucunda ise dizler de ödem meydana gelmektedir. Hamileliğe bağlı olarak gelişen diz ödemlerinde bir takım ilaçlar ve kremler ile tedavi seçenekleri geliştirilmiştir. 

 2) Hormonsal Değişimler

 Adet döneminde özellikle kadınlarda vücudun pek çok noktasında ödem çıkmaktadır. Dizlerde de ödem ortaya çıkmaktadır. Adet döneminden önce oluşan bu olumsuz hormonal değişimlerde bu tarz ödemlerin ortaya çıkması normal olarak kabul edilmektedir.

 3) Hareketsizlik

 Uzun süre hareketsiz kalmak da yine ödemin başlıca nedenleri arasında yer almaktadır. Sürekli olarak aynı pozisyonda oturmak ya da yatmak da ödem nedenleri arasında yer almaktadır.

 4) Travma

 Diz bölgesine gelen fiziksel travmalar ya da darbeler de yine vücudun bir tepki oluşturmasına neden olur ve dizde ödem olmasını sağlamaktadır. Bundan dolayı dizde ödem meydana gelir. 

 5) Tuzlu Yiyecekler

 Sürekli olarak tuzlu yiyecekler de tüketmek de dizde ödeme neden olmaktadır. Bundan dolayı diz ödemleri için daha az tuzlu yiyecek tüketmek gerekir.

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