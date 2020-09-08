Doberman Köpek Özellikleri Nelerdir? Yavru Doberman Cinsi Hakkında Bilgiler

Doberman köpek cinsi, genelde derin bir göğsü olan, kısa bir sırtı olan ve de zarif bir boynu olan köpeklerdir. Bu köpekler günümüzde pek çok insan tarafından sık sık bakılmak istenmektedir.



Doberman Köpek Cinsi Fiziksel Özellikleri



Doberman cinsi köpekler aslen Almanya kökene sahip bir iş köpeği ırkı olmaktadır. FCI tarafından kabul edilen standartlara göre de siyah ve kızıl ya da koyu kahverenginde olabilirler. Bu köpeklerin tüyleri kısa ve de parlak olmalıdır. Ortalama ömürlerine bakıldığında 10 yıl ile 12 yıl arasında değişmektedir. Tüyleri kısa olanlar sert, mavimsi gri renkli, kızıl ya da açık kahverengi renklerinde de olabilir. En çok bilinen köpek cinsleri temel olarak siyah renkli ya da siyah ve pas renklidir. Bu köpeğin erkeğinin omuz başından yere kadar olan yüksekliği 68 cm ile 72 cm arasında, dişinin omuzbaşından yere kadar olan yüksekliği ise 63 cm ile 68 cm arasındadır. Yetişkin normal bir erkek doberman ortalama 35 kg ile 40 kg, dişi de ise ortalama 30 kg ile 35 kg arasında olmalıdır.



Doberman Köpek Cinsi Karakter Özellikleri



Doberman köpek cinsi genelde estetik operasyon yasal olduğu ülkelerde kuyruğu ikinci boğumundan kesiktir ve de kulakları kafa ile orantılı bir biçimde kesilerek dikleştirilmiştir. Bu cins son derece güçlü, asil olan bir görünüme sahiptir. Ayrıca bunun yanı sıra birde oldukça hareketli bir köpektirler. Hızlı, çevik ve de eğitilebilir olan bu köpekler genelde aldıkalrı komutu 1 ya da 5 tekrar arasında hemen öğrenirler. Sahibine ve de ailesine karşı çok koruyucu bir ırk olan dobermanlar yabancılara karşı da genelde şüphe ile yaklaşırlar ve kendine de son derece güvenlidirler. Ancak iyi sosyalleştirilmiş olan dobermanlar gereksiz bir agresyon göstermezler. Kürkü çok ince olduğu için bu köpekler soğuk iklimlere karşı dirençli değildir.



Yavru Doberman Cinsi Hakkında Bilgiler



Günümüzde asalet deyince akla gelen bu köpeklerin yavruları da oldukça güzel ve asalet içindedir. Yavru olan dobermanlar daha yavru haldeyken sosyalleştirilmeye başlanmalıdır. Bu yavru köpekler genel olarak sahibinden çok ilgi beklerler. Ayrıca yavru dobermanlar çok üşürler. Bu nedenle genelde bahçeli bir evde yaşamasına karşın bu evin içerisinde ya da bahçesinde de özel bir ısıtmalı kulübelerde uyumaları önerilir. Sahip odaklı olan bir köpek olduğu için her daim sahibinin yanında da olmak isterler.



Doberman Köpek Cinsi Bakımı ve Sağlığı



Doberman köpek cinslerinde genetik olarak genelde görülebilen hastalıklar wobbler sendromu adlı bir hastalıktır. Bu güçlü ve de oldukça kuvvetli olan köpek ırkının yakalanabileceği en olabilecek hastalık bu hastalıktır. Wobbler sendromu genelde boyun omurları ve de omurilik basısına sebep olur. Yaş aldıklarında bu köpekler kilo almaya da çok eğilimli olurlar. Bunların yanında ayrıca kalça displazisi ya da konjenital kalp defektleri hastalıkları da görülebilir. Doberman cinsi köpeklerinin ciltleri de çok hassastır. Doberman köpekler çok kısa tüylü oldukları için çok az da tüy bakımına gerek duyarlar. Ancak yine de bu köpeklerin derilerinin sağlıklı olması ya da tüylerinin güçlü olması için yaklaşık olarak haftada bir köpek tarağı ile düzgün bir şekilde fırçalanmalıdır.