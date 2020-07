Doğacak bebeğinizin sağlığını, riske girmeden öğrenin

Türkiye’de gebelere yönelik uygulanmaya başlanan Harmony testi, ebeveynleri bilgilendirmek amacıyla İstanbul Park Bosphorus Otel’de gerçekleştirilen toplantıyla tanıtıldı. Katılımcıları bilgilendiren konunun uzmanları, dünyada 2012 yılından bu yana kullanımına başlanan testin Türkiye’de de yaygınlaştırılmasını amaçladıklarını belirtti.

BASİT BİR KAN TESTİ YETERLİ OLUYOR



Yaklaşık bir yıldan buyana Türkiye’de uygulanmaya başlanan Harmony Testi yöntemiyle artık gebeliğin 10’uncu haftasında yapılacak basit bir kan testi, gebelik süresince anne adaylarının yaşadığı birçok endişeyi ortadan kaldırıyor. Henüz ülkemizde yaygın olarak kullanılmayan bu yöntem sayesinde anne rahminden sıvı almak yerine sadece anneden alınacak basit bir kan örneği, test için yeterli oluyor. Dolayısıyla Amniyosentez gibi düşük yapma riskine sahip testlerden en iyi tarafı anne ve bebek için tamamen güvenli ve risk teşkil etmiyor olması olarak göze çarpıyor.

Toplantıda konuşan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Orhan Orhan, down sendromu’nu anne karnındaki bebekte saptanabildiğine değinerek, “Uzun yıllardır kullanılan tarama testleri vardı, fakat bu testler doğacak çocukta down sendromu olup olmayacağının kesin anlaşılmasını sağlayamıyordu. Bu testlerde amniyosentez yöntemi uygulanıyordu fakat bu test sonucunda annenin veya bebeğin iltihab kapması hatta düşük yapma ihtimali de bulunuyordu. Bu yüzden uzun yıllardır bu durumun ortadan kalkması için çalışılıyordu. Son yıllarda devrim gibi bir test bulundu. Bebeğin hücrelerinin anne kanına karıştığı saptandı ve annenin kolundan kan alma işlemi ile bebeğin hücrelerine ulaşılıyor. Bu inceleniyor ve \%99.7 gibi oldukça yüksek bir doğrulukta, bu bebekte down sendromunun var olup olmadığı öğrenilebiliyor. Harmony Test dediğimiz bu test, gebeliğin onuncu haftasından itibaren uygulanabiliyor. Annenin kolundan verdiği kan örneği Türkiye’de çalışılmadığı için Amerika’ya gönderiliyor ve iki hafta gibi kısa bir zamanda sonuçları alınıyor. Bu sonuçla anneler bebeğini daha doğmadan riske etmemiş oluyor” dedi.

Yaklaşık bir yıldır ülkemizde de kullanılan yöntem ile down sendromunun bebekte olup olmayacağının tespitinin en erken şekilde yapıldığını anlatan Prof. Dr. Aydan Biri ise “Harmony testin en önemli özelliği şuana kadar uyguladığımız testlerden daha erken bir haftada yapılabilmesidir. Doğrudan anne kanından alınan örnekle yapılıyor olması ve Harmony testinin çok ciddi bir doğruluk oranıyla downları yakalayabiliyor olmasıdır.” sözlerini ifade etti.

Toplantıda söz alan GELAB Labarotuvarlar Grubu Genel Müdürü Engin Tuğut ise, Türkiye’nin her tarafında bayilerinin ve çalıştıkları kurumların olduğunu belirterek amaçlarının Harmony Test’in çok yüksek güvenilirlikte tarama testi olduğu dolayısıyla bunu Türkiye’de ki her hamile bayana ikili test ile birlikte eş zamanda yaptırma imkânını sağlamak olduğunu söyledi.