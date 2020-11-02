Doğal dezenfektan: Hipokloröz Asit

Tuz ve suyun elektroliz işleminden geçirilmesiyle elde edilen ve aktif klor olarak da isimlendirilen hipoklöröz asit sebze-meyvelerin yıkanmasından genel ev temizliğine, evcil hayvanların yaşam alanlarına kadar her yerin temizlenmesinde kullanılabilir. İnsan sağlığına bir zararı olmadığı gibi çevre sağlığı için de tavsiye edilen bir üründür. Kimyasal dezenfektanların uzun süre kullanılması ciltte tahrişlere yol açabilir. Doğal bir ürün olan hipoklöröz asidin böyle bir yan etkisi yoktur.

Kalıntı bırakmayan, çevreci su bazlı hipoklöröz asit aynı zamanda sebze meyvelerin tazeliğini korumasına da yardımcı olur. Hipoklöröz asit elde etmek için kullanılan aparatlar; 3 dakika içinde suyu elektrolize eder ve güvenlidir. Bu ürünlerden elde edilen hipoklöröz asit içeren su, güneş ışığına maruz bırakmadan 1 ay kadar saklanabilir.

Hipoklöröz asit içeren dezenfektanlı su mantar, küf, bakteri ve virüsler üzerinde etkilidir. Sebze-meyvelerinizi hipoklöröz asit içeren su ile yıkarsanız tazeliğini daha uzun süre koruduklarını göreceksiniz. Ayrıca ev içinde sık dokunduğunuz yerlere mesela kapı kolu, elektrik düğmesi, masa üstleri, banyo-mutfak gibi ekstra hijyen gereken yerlerde güvenle kullanabilirsiniz. Deterjan ya da dezenfektan kullandıktan sonra uyguladığınız yeri tekrar duru suyla temizlemeniz önerilir.



Hipoklöröz asit kullandığınızda buna gerek yoktur. Çünkü içinde hiçbir kimyasal bulunmaz. Geride kimyasal iz bırakmadan gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Alkol bazlı antiseptiklerin, uzun süre kullanımı ciltte kuruluk yapar. Su bazlı antiseptik olan hipokloröz asit dezenfeksiyonunda bu durum ortaya çıkmaz. Kimyasal temizleyicilerde olduğu gibi atık ambalaj sorunu, çevre kirliliği, alerji ya da suya karışan zararlı değildir.