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16.02.2021 - 15:13 |

Doğum Çantası Nedir? Hastane Çantası Nasıl Hazırlanmalıdır, İçinde Neler Olmalı?

Doğum anında herhangi bir telaş olmaması ve sonrasında gerekli malzemelerin hazır bulunması için, hastane çantası büyük bir öneme sahiptir. Bu yüzden içinde neler bulunması gerektiği mutlaka dikkatli şekilde ele alınmalı ve hazırlanmalıdır. Peki, doğum çantası nedir? Hastane çantası nasıl hazırlanmalıdır, içinde neler olmalı? İşte bu konuda merak edilenler.

Doğum Çantası Nedir? Hastane Çantası Nasıl Hazırlanmalıdır, İçinde Neler Olmalı?
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Doğuma çok az kala aileler büyük bir heyecan içerisinde girer. Tabii aynı zamanda karışık bir telaş yaşanır. Bu telaş içerisinde hem bebeğin hem de annenin ihtiyaçları unutulmamalıdır. O yüzden gerekli malzemeler ışığı altında hastane çantası eksiksiz bir şekilde hazır edilmelidir.

Doğum Çantası Nedir?

Bütün riskler göz önüne alınmak suretiyle hastanede hem annenin hem de bebeğin ihtiyaçlarını karşılayacak tüm malzemelerin bulunduğu çantaya doğum çantası denmektedir. Doğumun hemen arkasından yaşanacak telaş esnasında herhangi bir durumun Eksik kalmaması için, gerekli olan tüm malzemeler önceden hazırlanmalıdır. Ani bir sürpriz yaşanmaması için daha çok 25 ile 30. hafta içerisinde hazırlanmış olması en uygun dönemdir. Eğer erken doğum riski bulunmuyor ise 8 ay itibariyle bu çanta hazırlanabilir.

Hastane Çantası Nasıl Hazırlanmalıdır?

Hastane çantası hazırlanırken en önemli husus şüphesiz hem annenin hem de bebeğin ihtiyaçlarını ele almaktır. Herhangi bir sağlık sorunu olmadan ve ihtiyaçları zamanında temin edebilmek için, çanta içerisinde gerekli olan unsurlar tamamlanmalıdır. O yüzden mutlaka erken bir zamanda doğumdan önce bu çantanın hazır olması çok önemlidir. Herhangi bir sürprize hazır bulunmak, bebek ve annenin sağlığını koruma noktasında önemli bir potansiyel teşkil ediyor. Mutlaka özel olarak elde edilmiş genişlik içerisinde, farklı gözleri bulunan çanta kullanılmalıdır. Böylece ihtiyaç halinde gerekli malzemeler alınırken herhangi bir karışıklık yaşanmaz.

Hastane Çantası İçinde Neler Olmalı?

Özellikle en önemlisi şüphesiz hastane çantası içerisinde neler olmasıdır. Çünkü hastanede geçilecek tüm zamanlarda ihtiyaç duyulan bütün malzemenin gerekli olabileceği unutulmamalıdır. Doğum esnasında ve sonrasında ihtiyaçları göz önünde bulundurularak, hastanede kalma süresi de önüne çıkarılmalıdır. Buna bağlı olarak ele alınacak belli başlı malzemeler şunlardır;

- Hamilelik dosyası ile sağlık karnesi

- Hijyenik ped çeşitleri

- Hastane evrakları

- Bol miktarda çamaşır ile çorap çeşitleri

- Sabahlık ve şal

- Emzirmeyi kolaylaştıracak gecelik veya sabahlık çeşitleri

- Hijyenik ve temiz birkaç havlu

- Hastane çıkışı için kullanılabilecek rahat kıyafet çeşitleri

Aynı zamanda kişisel bakım çeşitleri de mutlaka çanta içerisinde yer almalıdır. Diğer taraftan kitap ya da müzik ile beraber boş vakitleri geçirebilecek Annenin elini rahatlatacak eşyalar da yer almalıdır.

Hastane Çantasında Dikkat Edilmesi Gerekenler

Hastane çantası hazırlarken mutlaka dikkat edilmesi gereken birtakım unsurlar mevcuttur. Özellikle hastanede kalınacak gün sayısına bağlı olarak malzemeler ele alınmalıdır. Genelde bu yatış hastanede 1 ila 3 gün arasında değişkenlik gösterir. Bu sebepten dolayı mutlaka en az bir gece kalınacak şekilde yedekler hazırlanmalı ve yerleştirilmelidir. Aynı zamanda hastane çantasının sağlıklı ve kaliteli olması da yaşanacak ufak tefek sorunların önüne geçer.

Bebek İçin İhtiyaç Duyulan Malzemeler

Bebekler için ayrıca hastanede ihtiyaç duyulan belli başlı malzemeler vardır ve mutlaka hastane çantasında yer almalıdır.

- Birkaç farklı tulum çeşidi

- Mevsime uygun olan battaniye

- Hastane çıkışı takımları

- Bebek bezi ve havlu

- Biberon ve emzik

- Eldiven ve çorap

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