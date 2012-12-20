20.12.2012 - 16:06 |
Doğum çantasında neler bulunmalı?
Doğum için hastaneye giderken mutlaka yanına almanız gereken eşyalar…
Doğumun ne zaman geleceği belli değildir. O nedenle 35. haftadan sonra arabanızda veya evin çıkış kapısının hemen yanında bir doğum çantası hazır etmeniz gerekir. İşte doğum çantasında bulunması gerekenler:
Mutlaka almanız gerekenler:
- Sigorta belgeleri, hastane formları ve doğum planınız
- Doğumdan önce ve sonra hastane koridorlarında yürümek için kaymayan 2-3 çift çorap
- Çok değerli olmayan bir hırka veya battaniye
- Emzirme sütyeni
- Hastaneler çok kuru ortamlardır. Dudak koruyucunuzu mutlaka alın.
- Tarak, diş fırçası vb. gibi kişisel eşyalar
- Gözlükler
- Saç bandı ve lastik tokalar
- Doğum sırasında ağzınızı nemli tutacak şekersiz sakızlar veya şekerler
- Kağıt-kalem
- Telefon şarjları
- Kamera, fotoğraf makinesi
- Eşinizin üstünü değiştirmesi için kıyafet
Tercihinize kalan diğer eşyalar:
- Fazladan yastık
- Düz ayakkabılar, eve giderken giyeceğiniz kıyafetler
- Banyo havlusu
- Saç kurutma makinesi
- Kullanmayı planlıyorsanız süt pompası
- Terlik
- Dergi, gazete
- Doğum esnasında sizi rahatlatacak uğurlu eşyalar