Doğum destekçisi Doula nedir?

Doula kelimesi eski Yunanca’da “hizmet eden kadın” anlamına gelmektedir. Doula anneye ve ailesine doğumdan önce, doğum sırasında ve loğusalıkta fiziksel, duygusal ve bilgisel destek sağlayan bu konuda eğitimli profesyonellere denir.

Doula bilgisi ve eğitimi sayesinde doğumu kolaylaştırıyor!

Yapılan araştırmalar, Doula’ların katıldığı doğumların daha kısa ve kolay olduğunu, sezaryan, forseps, vakum ve epizyotomi oranlarının azaldığını, ağrı kesicilere ihtiyacın azaldığını, bebeklerin daha sağlıklı ve kolayca emdiklerini ve doğum sonrasında ailelerin daha kolay bir geçiş dönemi yaşadıklarını göstermektedir. Doula bir sağlık çalışanı, bir ebe veya bir hemşire değildir.

Doula’lar genel hastane prosedürlerini ve müdahalelerini olduğu kadar bunların doğum yapan kadınlar ve bebekleri üzerindeki etkilerini anlamak üzere eğitim almışlardır. Ancak bu bilgiyi önerilen müdahalelere karşı objektif bir bakış açısıyla sadece anneleri ve ailelerini desteklemek için kullanırlar.

Doula ne yapar?

Doula’ nın en temel görevi doğum yapan kadının ihtiyaç duyduğu kutsal ve mahrem alanı korumaya yardımcı olmaktır.

Bunun yanında;

• Anneye ruhsal ve fiziksel destek verip onu cesaretlendirir.

• Genel hastane prosedürlerini anlamanıza ve bilinçli kararlar vermenize yardımcı olur.

• Doğumunuzla ilgili planlarınızı yaparken sizi seçenekleriniz hakkında bilgilendirir ve seçimlerinizi destekler.

• Anneye doğum dalgalarıyla daha kolay başa çıkması için nefes teknikleri, ilaç dışı ağrı kesici yöntemler ve doğum pozisyonları öğretir. Ve evde veya hastanede doğumun aşamalarında bu teknikleri yapmanızda size destek olur.

• Doğumun başından sonuna kadar sizinle birlikte olur.

• Bu yoğun deneyim içerisinde sükunetini koruyarak kendinize olan güveninizi artırır,

• Eşinize destek olup, onun istediği oranda doğum deneyiminize katılmasına yardımcı olur.

• Ve en önemlisi o gün varlığı ve desteği ile anneye annelik eder.

Doula nasıl biridir?

Doula öncelikle kadının bedenine ve doğumun mahremiyetine saygılıdır. Meditatiftir, anda olmak konusunda rahattır ve tüm varlığını doğumunuza getirebilir. Objektiftir ve sizin seçimlerinize saygılıdır. Kendi tercihlerinin sizin doğumunuzu etkilemesine izin vermez. Kendi enerjisinin ve doğum ortamına olan etkisinin farkındadır. Doula içsel çalışmalarını yapmıştır ve yapmaya devam etmektedir. Varlığı ile doğumunuza getirdiklerini farkındadır. Sizi veya kararlarınızı yargılamaz ve kendi yargılarını anneden uzak tutar. Doula, sakindir, hassastır ve en önemlisi yanında kendinizi rahat hissettiğiniz biridir.

Doula ne yapmaz?

Bir doula anne - baba için karar vermez. Ayrıca, herhangi bir prosedür için anne adına bir teklifte bulunmaz. Sadece annenin kararlarını destekler ve gerektiğinde ona doğum planını hatırlatır. Doula medikal prosedürler uygulamaz. Sağlık profesyonellerinin yaptığı işlere müdahale etmez.