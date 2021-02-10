Doğum Günü Süsleri Yapımı: Doğum Günü İçin Kolay Süsler Nasıl Yapılır?

Doğum gününde evde basit malzemeler ile doğum günü süsleri yapımı mümkündür. Bu basit malzemeler maliyeti düşürmek adına çok etkilidir. Ayrıca ev yapımı süsler hazır olanlara çok benzemektedir. Yani hazır olanlar kadar işlevli ve güzel bir görünüme sahiptir. Bu bakımdan evde yapılabilecek doğum günü süslemeleri çok fazladır. Akla gelebilecek her türlü süsleme malzemesi ile harikalar yaratmak mümkündür.



Doğum Günü İçin Harf ve Sayı Yapımı



Tabi ki de doğum günleri yeni bir yaş demektir. Yeni bir yaşın belirtilmesi için süslü sayı yapılabilir. Süslü sayı ve aynı zamanda süslü isim yazısı da mümkündür. Tüm bu süslemeler basit malzemeler ile evde yapılabilir.



Gereken malzemeler:

● Karton

● Krapon kağıdı

● Lastik

● Silikon tabancası

● Makas

● Silikon

Yapım aşaması



1- Kartonun üzerine istenilen rakam ya da harf çizilir

2- Daha sonra da bu sayı ya da rakam makas yardımı ile köşelerden kesilir

3- Krapon kağıdı ikiye katlanmalı ve küçük kareler şeklinde kesilmelidir

4- Kare parçaları zig zag şeklinde lastik ile bağlanmalıdır. Bu daha sonra açılarak çiçek görünümü elde edilir

5- Bu çiçekler kesilen kartonun üzerine yapıştırılır. Ve işlem tamam şekilli rakam ya da harf doğum günü süsü olarak kullanılabilir.



Doğum Günü İçin Happy Birthday Yazısı Yapımı



Kocaman bir happy birthday yazısı doğum günleri için en iyi süslerden bir tanesidir.



Gereken malzemeler

● Makas

● El işi kağıdı

● Kağıt

● Renkli ip

Yapımı



1- Beyaz kağıdın üzerine happy birthday yazısının kalıbı çıkarılır

2- Bu kalıplar kullanılarak renkli el işi kağıtları aynı şekilde kesilir

3- Ardından da harfler ipler yarımı ile birbirine bağlanır

4- Daha sonra bu harfler doğru şekilde yan yana sıralanır. İşte hazır. Happy birthday yazısı duvara asılabilir.