Doğum Kontrol Yöntemleri Nelerdir? En Etkili Ve Sağlıklı Yöntemler...

Doğum kontrolü için kullanılacak olan her yönetimin artı ve eksi yönleri olabilir. Çiftler kendileri için en uygun olan yöntemi seçebilirler.

Doğum Kontrol Yöntemleri Nelerdir?

Doğum kontrol yöntemleri arasında en yaygın olanları doğum kontrol hapı ve kondom kullanımı olarak bilinir. Ama bunun yanında kullanılan başka yöntemlerde mevcuttur. Bu yöntemler inceleyebiliriz.

Doğum Kontrol Hapı:

Hormon dengesini etkileyerek, kadının yumurtlamasının önüne geçer. Hamilelik için spermin dölleyeceği yumurtaya ihtiyaç vardır. Bu olmadığından hamilelik söz konusu olamaz. Hamilelikten koruma oranı çok yüksektir. Hap adet döneminin ilk gününden itibaren alınır. Her gün aynı saatlerde alınmasına özen gösterilmelidir. 21 günlük hap tamamlandıktan sonra bir hafta ara verilir. Bu süreçte adet kanaması yaşanır. Sonra tekrar düzenli olarak hap kullanılır.

Prezervatif (Kondom):

Bariyer yöntemlerden biri olan prezervatif de yaygın olarak kullanılan, gebelik önleme yöntemidir. Su geçirmeme özelliği vardır ve lateks maddeden yapılmıştır. Aynı zamanda cinsel hastalıklardan korunmak içinde etkilidir. Bariz bir yan etkisi yoktur ama lateks alerjisi olan kişilerde cinsel organlarda kızarıklık yapabilir. Erkeklerin ilişki sırasında kullanımı için tasarlanmıştır. Kondomunda hamileliğe karşı koruyuculuğu oldukça yüksektir.

Spiral:

Rahim içine yerleştirilen plastik parçalar, hamileliği önleyecektir. Spiral vücuda yerleştirildikten sonra, yapısına göre 5 veya 10 yıl koruma sağlayacaktır. Hormonlu spiral 5 yıl korur ve hormon salarak, sperme engel olur. Yan etkileri ise iç çamaşırında kahverengi lekelenme, hafif kanama olabilir. Ayrıca, kişinin vücudunun spirali kabul etmemesi olabilir.

Doğum Kontrol Bandı:

Doğum kontrolü üzerinde etkili olan hormonlar, progesteron ve östrojen hormonlarıdır. Bu bantların içinde hormonlar bulunur. Yumurtlamaya engel olur ve salgılanan mukus tabakası sayesinde sperm geçişini önler. Vücutta göğüs, kol, bacak gibi pek çok bölgeye yapıştırılabilir. Bantların sürekli kullanılması söz konusu değildir. Haftalık olarak değiştirilmesi doğru olacaktır. Yan etkiler kişiye göre değişebilir. Mide bulantısı, cinsel isteksizlik, göğüs hassasiyeti görülen yan etkilerden bazılarıdır.

En Etkili ve Sağlıklı Yöntemler

Belirtilen yöntemlerin hepsi istenmeyen gebeliklerden korunma konusunda oldukça etkilidir. Bunların dışında da kullanılabilecek yöntemler vardır. Ertesi gün hapı, erkek döl hücrelerini imha eden fitiller, tüp ligasyonu gibi yöntemlerde kullanılmaktadır. Ama günümüzde hala en sık kullanılanı ve etkili olanı doğum kontrol haplarıdır. Ayrıca spiral kullanımı da sağlıklı yöntemler arasında sayılmaktadır.