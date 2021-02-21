Doğum Sancısı Nasıl Olur? Doğum Sancısı Vücudun Neresinde Olur?

Doğum sancısı, doğumun başlaması ile birlikte görülen bir durumdur.

Doğum Sancısı Nasıl Olur?

Hamilelik sürecinde insanlar birçok farklı değişim yaşar. Ancak son dönemlerde anne adaylarının vücudu ve ruhsal yapıları tamamen değişmektedir. Özellikle ilk defa doğum yapacak olan kişiler, doğum sancısını oldukça merak etmektedir. Anne adaylarının korkması doğum sırasında bebeğe zarar verebilir. Doğum sancısı, doğumun yaklaşması ile beraber belli olmaktadır.

Doğum sancısı bazen kişiler tarafından Braxton Hicks kasılması ile karıştırılabilir. Yalancı doğum sancısı olarak bilinen bu kasılmalar en fazla kırk beş saniye sürmektedir. Uterusun üst kısmında yalancı sancı hissedilmektedir. Bir süre sonra ise bu sancı aşağı bölgeler iniş yapmaktadır. Gerçek doğum sancısı ise oldukça ağrılı olmaktadır. Düzenli ve sürekli süren ağrılardır. Yalancı sancılar ise tamamen ağrısız ve düzensiz olmaktadır. Doğum sancısı şu şekilde başlamaktadır;

Doğum sancısı, doğum anının yaklaştığını belirtmektedir.

Özellikle yalancı kasılma ile başlayan bu kasılmalar, zaman içerisinde daha şiddetli bir hale gelmektedir.

Yalancı doğum sancısı olması durumunda, kişiler pozisyon değiştirerek veya masaj yaparak bu ağrıyı geçirebilirler.

Gerçek doğum sancısı anında ise rahimde kasılmalar ve sancılar daha şiddetli olmaktadır.

Bu sancılar tamamen ağrılı ve sıktır.

Kişiler doğum sancısı sırasında, sırt ağrısı da hissedebilirler.

Bu ağrı tamamen regli döneminde oluşan ağrıya göre daha ağrılı ve yoğundur.

Anne doğum yapana kadar, bu sancılar devam etmektedir.

Doğum Sancısı Vücudunun Neresinde Olur?

Doğum sancısı genel olarak, hamileliğin otuz sekizinci haftasında başlamaktadır. Bu durum bazen 41. haftaya kadar uzayabilir. Doğum sancısı belirtileri ise şu şekildedir;

Öncelikle kişilerin bu sancıların nerede olduğuna dikkat edilmesi gerekmektedir.

Doğum sancısı genel olarak karın bölgesi içerisinde başlar.

Sonrasında ise sırta doğru devam etmektedir ve bütün vücuda yayılır.

Karın bölgesine doğru bu sancıların yoğunluğu artar ve kramp şekilde yayılmaya devam eder.

Doğum sancısı, doğuma saatler kala daha fazla artmaktadır.

Özellikle kasık bölgesi ve karın bölgesi etrafında oluşan bu sancılar beş dakikada bir tekrar tekrar başlar.

Kişiler gebeliğin sonuna doğru sancıları yoğunlaşır ve bununla beraber su kesesi patlar, doğum başlar.