Doğum Tarihi Hesaplama Nasıl Yapılır? Gebelikte Tahmini Bebek Doğum Tarihi Hesaplama



Hamilelik süreci 36 ve 40 hafta aralığında sürmektedir. Hesaplamalar bu hafta aralığına göre yapılmaktadır.



Doğum tarihi hesaplama nasıl yapılır?



Doğum tarihi hesaplamanın birçok yöntemi bulunmaktadır. Teknolojinin gelişmesi ile doğum tarihinizi hesaplayabileceğiniz ve doğum için hangi evrede olduğunuzu gösteren mobil uygulamalar bulunmaktadır. Mobil uygulama ortalama olarak regl döngünüzü ve son adet olduğunuz tarihi isteyerek doğum hamilelikte üç evrenin ne zaman gerçekleşeceğini ve sizin vermiş olduğunuz bilgiler ile tahmini bir doğum tarihi vermektedir. Doğum tarihi hesaplama için internet sitelerini de kullanabilirsiniz. İnternette yer alan birçok doğum hesaplama sitesinden regl olduğunuz zamanı girerek ortalama bir tarihe sahip olabilirsiniz. Doğum tarihini isterseniz kendinizde hesaplayabilirsiniz.



Gebelikte tahmini bebek doğum tarihi hesaplama



Doğum tarihinizi kendiniz hesaplamak istiyorsanız bu oldukça basit bir mantıkla çalışmaktadır. Bebeğin doğum gününü hesaplamak için mobil uygulamalar veya internet siteleri de bu yöntemi kullanmaktadır. Doğum hesaplamanın iki farklı yöntemi bulunmaktadır.



İlk olarak doğum tarihi hesaplama için son regl olduğunu zamanın ilk gün tarihi önemlidir. Bu tarihe 280 gün eklediğinizde size vereceği tarih bebeğinizin doğum tarihi olacaktır.



Diğer bir hesaplama yöntemi ise son regl döneminizin ilk gününden itibaren 3 ay geri tarihe gitmeniz ve yedi gün eklemeniz bebeğinizin doğum tarihini gösterecektir.



Bu hesaplamalar hamilelik süresinin ortalama olarak 36-40 hafta arasında sürmesi ile hesaplanmaktadır. Hesaplama için en önemli nokta regl gününüzü doğru bilmenizdir. Hesapla sonucunda çıkan tam tarih %5 oranında tutmaktadır.