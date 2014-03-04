Doğumda top kullanımı bedeni rahatlatıyor

Sağlıklı bir yaşam için en çok tercih edilen spor dallarından biri olan pilates hamilelerin de doğuma hazırlık sürecinde sık tercih ettiği yöntemlerden biri. Egzersizlerde kullanılan pilates topu keşkesiz bir doğumun vazgeçilmez unsurları arasında yer alıyor. Kadının doğumu sırasında yatarak değil, bedeninin istediği hareketleri yaparak doğum yapması anlamına gelen Aktif doğum hareketinin Türkiye’deki temsilcisi olan İstanbul Doğum Akademisi kurucularından Dr. Hakan Çoker doğumda top kullanımı hakkında bilgi eksikliği olduğunun altını çizdi.

İstanbul Doğum Akademisi Kadın Doğum Uzmanı ve Keşkesiz Doğum Eğitmeni Op. Dr. Hakan Çoker: “Doğum esnasında kullanılan top, hareketleri kısıtlayan yatağa alternatif olarak kullanılıyor. Topun üzerine oturmak leğen kemiğinin doğal olarak sallanmasını ve dönmesini teşvik ederek anne karnındaki bebeğin aşağı inmesini destekliyor. Doğum topu baskı yaratmadan perinal destek sağlıyor ve bebeğin leğen kemiğindeki pozisyonunun korunmasına yardımcı oluyor. Hamile bayanların uyguladığı pilates egzersizlerinin hem hamilelik sırasında hem de normal doğum esnasında ortaya çıkan sırt ve bel ağrılarını, kramp ve sancıların etkilerini hafifletirken doğumun da kolay ve hızlı gerçekleşmesini sağlıyor. Anneler pilates topunun doğumda kendilerine uygun pozisyonlar yaratarak bebeğin gelişini kolaylaştırdığını söylüyor” dedi.

Anne adayı doğum boyunca aktif olmalı

Çoker, hareket özgürlüğü verilen bir kadının doğumunun daha konforlu olacağını belirterek, bir çok bilimsel çalışmanın hareket özgürlüğünü destekleyen aktif doğumu desteklediğinin de altını çizdi. Doğumda hareket özgürlüğü annenin doğum dalgalarını çok daha rahat karşılamasını ve bebeğin doğum kanalında ilerlemesini destekliyor.

Top eşliğinde doğum yapmanın faydaları:

Topun üzerinde oturmak çömelmeye benzer ve leğen kemiğinin açılmasını sağlayarak doğumun hızlı gerçekleşmesini sağlar. Topun üzerinde hafifçe hareket etmek doğum sancılarını büyük ölçüde azaltır.

Oturma pozisyonu, ayrıca doğum esnasında annenin sırt ve beline hafif masajlar yapılmasına ve anneye destek olunmasına imkân tanır.

Doğumun gerek açılma gerekse bebeğin çıkışı sırasında top kullanımı doğumun çok daha kolay ve sağlıklı gerçekleşmesini sağlar.