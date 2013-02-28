Doğumdan ne kadar sonra cinsel ilişkiye girilebilir?

Normal veya sezaryen olsun vücudun eski haline dönmesi zaman alacaktır. Çoğu uzman doğumdan sonraki 6 hafta cinsel ilişkiden uzak durmak gerektiğini savunmaktadır. Bu süre içerisinde rahim kapanacak, doğum sonrası kanama duracak ve doğum esnasında meydana gelmiş yırtıklar iyileşecektir.



Doğumdan sonraki ilk cinsel ilişkinizde yavaştan almak önemlidir. Hormonal değişiklikler vajinanın kurumasına ve hassasiyetinin artmasına neden olabilir. Bu nedenle kayganlaştırıcı ürünler de tercih edilebilir.



Hamilelikten sonra eski uyumu yakalamanız da zaman alabilir. Doğum, hem erkek hem de kadın için inanması zor bir olaydır. Cinsel ilişki esnasında odaklanmak bu nedenle oldukça önemlidir.