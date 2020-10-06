Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi İçin Randevu Nasıl Alınır?

Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesinden randevu almak oldukça kolaydır. Fakat hastaneden telefon ile randevu işlemleri bulunmamaktadır. Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesinden randevu alabilmek için online işlemleri gerçekleştirmeniz gerekmektedir.



Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesinden Randevu Nasıl Alınır?



İzmir'de bulunan Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesinde bulunan polikliniklerden hizmet alabilmeniz için önceden randevu alınması gerekir. Bunun için Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesinin resmi web sitesine girilmesi gerekir. Buradan randevu al sekmesi seçilmeli ve karşınıza çıkan ekranda hastanenin istediği gerekli bilgiler doldurulmalıdır. Burada TC kimlik numarası ile birlikte telefon numarası girilerek online randevunuzu oluşturabilirsiniz.



Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Online Randevu Çalışma Saatleri



Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesinden randevu almak için belirli saatlerde web sitesine girmeniz gerekmektedir. İnternet randevu sistemi saat 19:00 ile 23:59 saatleri arasında hizmet vermektedir. Fakat cuma ve cumartesi günleri randevu sistemi çalışmamaktadır. Bu saatleri arasında cuma ve cumartesi günleri dışında rahatlıkla online sistem üzerinden randevu talebinizi oluşturabilirsiniz.



İnternet üzerinden randevu alma işlemleri tamamlandıktan sonra hastaların telefonlarına onay kodu gelmektedir. Onay kodu poliklinik başvurusunda mutlaka yanınızda bulunması gerekir. Ayrıca aldığınız randevuların tarih ve saatlerini unutmanız halinde sistem üzerinden randevularım başlığına giriş yaparak randevu bilgilerinize ulaşabilirsiniz. Randevunuz ile ilgili için ileri bir tarihe randevu alınması talep edildiğinde ise en fazla 15 güne kadar randevu verilmektedir. 15 günden sonrası için randevu verilmemektedir.