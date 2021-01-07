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07.01.2021 - 02:09 |

Dolama (parmak lltihabı) nedir, nasıl olur? Dolamaya ne iyi gelir, nasıl geçer?

Daha çok el ve ayak tırnakları üzerinde meydana gelen dolama, aynı zamanda pronişi olarak da bilinmektedir. Zamanında müdahale ve tedavi edilmez ise bazı istenmeyen durumlar ortaya çıkarabilir. Peki, dolama (parmak iltihabı) nedir, nasıl olur? Dolamaya ne iyi gelir, nasıl geçer? İşte detaylar...

Dolama (parmak lltihabı) nedir, nasıl olur? Dolamaya ne iyi gelir, nasıl geçer?
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Birtakım bakteri kaynaklı olarak tırnak enfeksiyonu şeklinde de ifade edilebilecek olan dolama, günümüzde birçok kişide meydana gelen hastalıklardan biridir. Bu rahatsızlığın ortaya çıkabildiği birtakım belirtiler ve aynı zamanda tedavi yöntemleri bulunur. Özellikle ele alınan bazı uygulamalar ile beraber dolama sorunundan kurtulmak mümkün.

Dolama (parmak iltihabı) nedir?

Dolama aynı zamanda parmak iltihabı olarak da bilinmektedir. Özellikle ayak tırnağının kenarı boyunca gelişen bir enfeksiyon şeklinde de ifade edilebilir. Bu hastalık içerisinde parmak ağrır ve zaman içerisinde şişmeye başlar. Bazı dönemlerde bu rahatsızlık parmaktaki kemik bölgesine kadar inebilir. Birtakım bakterilerin meydana getirdiği sorun ile beraber, ayak parmaklarında dolama, yani parmak iltihabı meydana gelir.

Dolama (parmak iltihabı) nasıl olur?

Genel olarak parmak iltihabı bakteri enfeksiyonları ile oluşur. Aynı zamanda herpetik virüs olarak bilinen herpetik dolama şeklindeki bazı mantarların da bunu yarattığını söylemek mümkün. Bu doğrultuda birtakım sebeplerden dolayı dolama, parmak iltihabı oluşur.

- Tırnak yeme
- Parmak emme
- Bulaşık yıkama
- Kimyasal irritanlara maruz kalma

Tüm bunlar ile beraber tırnağa giriş yapan stafilokok bakterileri dolama sorununu meydana getirir. Zaman içerisinde ise kronik bir noktaya bulaşma tehlikesi ile karşı karşıya bırakan bu rahatsızlık sık tekrar etme sorunu yaratabilmektedir.

Dolamaya ne iyi gelir?

Parmak iltihabı sorunu ile karşı karşıya kalan pek çok kişi dolamaya ne iyi gelir sorusunun cevabını merak ediyor. Özellikle uzman doktor kontrolü altında yapılacak teşhis ile beraber antibiyotik tedavisi oldukça etkilidir. Aynı zamanda sorunlu bölümü hareketsiz ve yüksekte tutmak yine etkili yöntemler içerisinde yer alır. Diğer yandan tedavi esnasında yapılması gereken belli başlı bazı hususlar mevcuttur.

- İyileşme dönemi içerisinde mutlaka eller kalp seviyesinin üzerinde tutulmalıdır. Bu durum şişkinliği önemli oranda azaltır.
- Düzenli olarak uzman doktor kontrolü altında antibiyotik kullanımı çok önemlidir.
- Sigara kullanımından mümkün olduğu kadar uzak durulmalıdır. Sigara bu dönemde kan akışını %42 oranında azaltır. Böylece vücudun enfeksiyonla savaşma gücü önemli oranda düşer.
- Eğer zonklama yaşanıyor ise bu sorunu geçirmek için mutlaka gerekli ilaçlar kullanılır.

Genel olarak bu gibi unsurlara dikkat etmek suretiyle dolama sorunundan kurtulmak mümkün. Günümüzde tedavisi bulunan ve kısa zaman içerisinde iyileşen rahatsızlıklar içerisinde yer aldığını söylemek mümkün.

Dolama nasıl geçer?

Uzman doktor kontrolü altında alınacak antibiyotikler hem de bireysel yapılacak yöntemler doğrultusunda, parmak iltihabından kısa sürede kurtulmak mümkün. Özellikle sigara ve alkol ile beraber zararlı unsurlardan bir süre uzak durmak çok önemlidir. Bunun dışında birtakım aparatlar ve bandajlar kullanarak, el kalp seviyesinin üzerinde tutulabilir. Diğer yandan tablet ve kapsül halinde antibiyotikler tedavi sonrası da bir süre daha değerlendirilebilir. Bu durum sorunlu bölgenin ileriki zamanlarda reaksiyon göstererek yeniden sorun yaratmasına engel teşkil eder.

Dolama (parmak iltihabı) konusunda cerrahi tedavi

Parmak iltihabı tedavisi günümüzde genelde basit yöntemler ile iyileşir. Ancak günlük yaşamı zorlayıcı hale getiren ve virüs ile meydana gelen dolama karşısında, önemli durumlar söz konusu olduğunda cerrahi müdahale gerekir. Nadir de olsa bazı vakalarda meydana gelen iltihap bölgesinin antibiyotik ile ilişkiye zamanlarda, uzman doktor kontrolü altında ameliyat yapılabilmektedir.

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