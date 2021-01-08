Dolgulu diş ağrısına ne iyi gelir? Dolgunuz iltihap kaptıysa, ağrısı nasıl geçer?

Kemiklerin sağlıksız hale gelmesi ya da diş eti sorunları nedeniyle diş çürükleri meydana gelmekte ve ağrılar oluşmaktadır. Özellikle dolgu ile beraber gelen ağrılar çok daha fazla acı oluşturabiliyor. Hatta sinir bozucu bir durum meydana getirdiğini söylemek mümkündür. Dolgu eğer iltihap kapmış ise ağrısını geçirmek için belli başlı bazı yöntemler uygulanabilir.



Dolgulu diş ağrısına ne iyi gelir?



Pek çok kişi dolgulu diş ağrısına ne iyi gelir merak ediyor. Dolgu üzerinden meydana gelen diş ağrısı dayanılmayacak derecede ağrılar yaratabilir. Ancak bu ağrıları geçici bir süreliğine azaltmak ya da büyük oranda ortadan kaldırabilmek için belli başlı bazı tedavi yöntemleri bulunuyor. Bireysel olarak doğal yöntemler üzerinden ele alınacak bu tedaviler, kişinin rahatlamasına ve ağrıların önemli oranda dinmesine imkan verir.



- İki karanfil havan içerisinde ezilmek suretiyle, zeytinyağı ile karıştırılarak ilgili bölgeye sürülebilir.

- Antibakteriyel özellik taşıyan misvak kullanılarak ağrı önemli oranda azaltılabilir.

- Dişler arasına sıkışmış yiyecekler ağrı yaratabilir. O yüzden mutlaka düzenli olarak dişleri fırçalamak büyük bir öneme sahiptir.

- Sarımsak ve tuzu karıştırmak suretiyle ağrının olduğu bölgeye sürmek önemli oranda katkı sağlayabilir.

- Bir miktar tuzlu su ile gargara yapmak suretiyle ağrı azaltılabilir.

- Yine üzüm sirkesi ile suyu karıştırmak suretiyle gargara yapmak da oldukça etkilidir.



Bu gibi yöntemler ele alınarak dolgu bölgesindeki diş ağrısını önemli oranda azaltmak mümkün.



Dolgu yapılmış diş ağrısı nasıl geçer?



Gün içerisinde yoğun olarak tüketilen birtakım yiyecekler, dolgu arasındaki mesafenin açılmasına neden olur. Böylece fark etmeden bu yiyecekler dolgu bölgesindeki dişin çürümesine sebebiyet verir. Böyle durumlarda yaşanan iltihaplanma ile beraber çok ciddi sorunlar ile karşı karşıya kalmak mümkün. Ancak ele alınacak olan birtakım yöntemler ışığı altında, dolgu bölgesindeki diş ağrısı önemli oranda azaltılabilir.



Özellikle yukarıda verilen doğal yöntemlerin dışında, aynı zamanda özel olarak alınabilecek gargaralar bulunuyor. Ağız gargaraları kullanmak suretiyle düzenli olarak değerlendirildiği zaman, ilgili bölgedeki ağrılar büyük oranda azaltılabilir.



Dolgu yapılmış diş ağrısı için buz yöntemi



En kolay yöntemler içerisinde dolgu yapılmış diş bölgesindeki ağrıyı azaltmak adına buz uygulaması öne çıkıyor. Bu uygulamada buz alınmak suretiyle dış taraftan ilgili noktaya temas ettirmek yeterlidir. Ancak bütün bu uygulamalar kısa süreli etki sağlar. Bu yüzden mutlaka düzenli diş fırçalamak ile beraber ağrı adına diş hekimine başvurmak gerekir. Böylece kanal tedavisi ve dolgu yenileme ile beraber, ilgili bölgedeki ağrılar uzman doktor sayesinde geçer.