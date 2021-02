Domuz Gribi Nedir? Domuz Gribi Salgını Yüzünden Kaç Kişi Öldü?

İnsanlarda domuz gribi, mevsimsel insan gribine benzer semptomlara neden olan bir solunum hastalığıdır. Bu semptomlar ateş, yorgunluk, iştahsızlık, öksürük ve boğaz ağrısıdır. Domuz gribi olan kişiler de kusma ve ishal bildirdiler.



Domuz Gribi Nedir?



Domuz gribi virüslerinin çoğu insanlar için patojen değildir. Bununla birlikte, bazı ülkeler bu virüslerle insan enfeksiyonu vakaları bildirmiştir. Çoğu hafifti ve virüsler daha sonra diğer insanlara yayılmadı. 2009-2010 yıllarında influenza pandemisine neden olan H1N1 virüsünün domuzlardan kaynaklandığına inanılıyor ve insandan insana kolaylıkla yayılabilen bir domuz gribi virüsü örneğidir. diğer ve hastalığa neden olur.



Domuzlar çeşitli konakçılardan (örneğin kuşlar ve insanlar) influenza virüsleri ile enfekte olabildiğinden farklı influenza virüslerinden genlerin yeniden sınıflandırılmasını kolaylaştıran ve böylece yeni bir virüs oluşturarak bir eritme potası görevi görebilirler. Sorun şu ki, bu yeni reasortant virüsler kişiden kişiye daha kolay yayılabilir veya insanlarda orijinal virüslerden daha ciddi hastalıklara neden olabilir.

DSÖ ve veteriner sağlığı sektöründeki ortaklar, farklı ulusal bağlamlarda hayvan sağlığı ve halk sağlığına yönelik riskleri tanımlamak ve azaltmak için insan-hayvan arayüzünde çalışır.



İnfluenza virüsleri ayrıca hayvanlar arasında, özellikle de kümes hayvanları arasında sürekli olarak dolaşmaktadır ve insanlar için teorik bir tehdit oluşturmalarına rağmen, genellikle yalnızca izole, sporadik (örn. doğrudan yakın temasın bir sonucu olarak veya dışkı yoluyla) ve insandan insana bulaşma kapasitesini geliştirmez.



Bununla birlikte, sağlık uzmanları, hayvansal kökenli yeni bir tür influenza virüsünün, nüfusta çok az veya hiç bağışıklık olmadan insandan insana bulaşma yeteneğini geliştireceğinden korkuyor. virüs ve uygun aşılar geliştirilip pazarlanmadan önce hızla yayılır.



H1N1 bu son versiyonu, şimdiye kadar karşılaştığımızdan farklıdır, çünkü genellikle kuşları, domuzları ve ayrıca insanları etkileyen virüs genetik materyal içerir. Muhtemelen domuz kökenli olmasına rağmen, bu tür insandan insana bulaşma kabiliyetini geliştirmiştir ve bugün tamamen insan hastalığıdır.



Gençler Domuz Gribinde Risk Grubunda mı?



Grip, her şeyden önce gençlerin ve çocukların hastalığıdır. İnfluenza A vakalarının% 50'si 20 yaşın altındaki bireyleri etkiler. Küçük çocuklar için, mevcut veriler yaş grubu açısından çok kesin değildir. Riske maruz kalma, mevsimsel influenza için bilinen verilerden tahmin edilmelidir. Genel popülasyonla karşılaştırıldığında, 6 aylıktan küçük bebeklerde aşırı ölüm riski vardır ve 0 ila 2 yaşları arasında hastaneye yatma riski fazladır.



Eylül ayında yayınlanan ABD verileri, hastalığı olmayan 6 aylıktan küçük bebekler için aşırı ölüm riskini doğrulamamaktadır. Okul çağındaki çocuklar, ilk ve en çok etkilenen nüfus kategorilerini ve aynı zamanda toplulukta gribin yayılmasının kaynağını temsil etmektedir.



Hamilelik, özellikle üçüncü trimesterde komplikasyonlara yatkındır. Solunum semptomlarının varlığında ateş, obstetrik bakım ile özel bir hastane konsültasyonuna yol açmalıdır. Maternal veya fetal ciddiyet belirtileri ve bakteriyel süperinfeksiyon şüphesi varsa, özel bir sektörde hastaneye yatış önerilir.



Domuz Gribi Salgını Yüzünden Kaç Kişi Öldü?



Nisan 2009'da DSÖ, Meksika ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki hastalarda yeni bir grip virüsünün ortaya çıktığı konusunda uyardı. İnfluenza A (H1N1). İnsandan insana bulaşan virüs hızla yayılıyor ve Avrupa'ya ulaşıyor. Hastalığın semptomları mevsimsel gribinkilere benziyorsa, virüs genç erişkinlerde karmaşık formlara, özellikle yoğun bakımda yoğun bakım gerektiren viral pnömoniye neden olur. Hamile kadınlar ve obezitesi olan kişiler, şiddetli formlar geliştirme riski daha yüksektir. Dünya Sağlık Örgütü Nisan 2009 ile Ağustos 2010 arasında 18.500 ölüm bildirirken, araştırmacılar viral salgına bağlı ölümlerin sayısını 280.000 olarak tahmin ediyor.



Başlangıçta, Dünya Sağlık Örgütü, H1N1 domuz gribinin veya daha doğrusu influenza A'nın (H1N1) 2009 yılında 18.500 ölüme sahip olduğunu tahmin etti. H1N1 influenza'nın 100.000 ila 400.000 kişinin ölümüne neden olduğunu belirtti.



Dünya Sağlık Örgütü Amerika Birleşik Devletleri Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) tarafından yayınlanan yeni tahminlere göre, her yıl 650.000'e kadar ölüm, mevsimsel grip nedeniyle solunum yolu hastalıklarıyla ilişkilidir.



Domuz Gribi Nasıl Yayılır?



Domuz gribinden etkilenen birkaç kişi domuzlarla doğrudan temas etmediğinden, virüsün insandan insana yayıldığını biliyoruz.



Virüsün insanlar arasında nasıl yayıldığına dair daha fazla araştırmaya ihtiyaç var, ancak mevsimsel gribe benzer şekilde yayıldığına inanıyoruz.



Grip ve diğer solunum yolu enfeksiyonları, buruna veya boğaza giren mikroplarla insandan insana yayılır. Öksürme ve hapşırma, mikropları başkaları tarafından emilebilecekleri havaya iter. Mikroplar ayrıca çalışma yüzeyleri ve kapı kolları gibi sert yüzeylere de yerleşebilir, burada ellere ve ardından kişi ağzına veya burnuna dokunduğunda solunum sistemine yayılır.



Kanada'da bildirilen insan domuz gribi vakaları, Meksika'da bildirilenlerden daha hafifti. Meksika'da bildirilen vakalar daha şiddetli olup, durumu ortalama beş gün içinde hafif hastalıktan şiddetli solunum sıkıntısına hızla ilerleyen çoğunlukla sağlıklı gençleri etkilemiştir. Bu nedenle her vakaya ciddi diyemeyiz.



Semptomların başlamasından sonraki 24 ila 48 saat içinde alınmalıdırlar. Etkileri orta düzeydedir, semptomların ve hastalığın süresinin sadece vakaların yarısından daha azında azalması artan virüs direnci var, ciddi psikiyatrik yan etkiler olabilir.



Vücut, virüse maruz kalırsa ve o virüse karşı antikor üretirse, bir virüsün etkilerine karşı bağışıklık kazanabilir. Genel popülasyon domuz gribine yakalanmaya yatkındır çünkü bu bulaşıcı bir durumdur ve çoğu insan virüse hiç maruz kalmadıkları için doğal bağışıklığa sahip değildir.