Donuk Omuz Sendromu Nedir, Belirtileri Nelerdir? Donuk Omuz Tedavisi Nasıl Yapılır?

Ortopedik olarak yaşanan bir rahatsızlık olması ile beraber, donuk omuz sendromu daha çok kadınlarda meydana gelir. Özellikle hareket kaybını uzun süre ortadan kaldırma tehlikesi yaratırken, ciddi ağrılar teşkil edebilmektedir. İleri vakalarda omuz hareketlerini önemli oranda kısıtlayıcı bir rahatsızlık olarak da değerlendirilir.



Donuk Omuz Sendromu Nedir?



Omuz bölgesinde geçmek bilmeyen ağrı ve omuz tutulması üzerinden yaşanan rahatsızlığa donuk omuz sendromu denir. Günümüzde nedeni ile beraber pek fazla bilinmeyen rahatsızlıklar içerisinde geliyor. Fakat doğru tedavi yöntemi ile beraber zaman içerisinde düzelme gösteren hastalıklardan biridir. Ancak ortaya çıkan bu rahatsızlık dolaptan giysi almak, dişleri fırçalamak ya da etek iliklemek ile pantolon çekme gibi günlük işlerin dahi yapılmasına engel teşkil edebiliyor.



Donuk Omuz Sendromu Belirtileri Nelerdir?



Daha çok geceleri ortaya çıkan bir ağrı olması ile beraber, donuk omuz sendromu öncelikle omuz bölgesinde meydana gelen ağrılar ile etkisini gösterir. Bununla beraber birçok farklı belirti söz konusudur.



- Kol hareket ettirildiği süre içerisinde omuz bölgesinde ağrı artar.

- Uyutmayacak kadar şiddetli bir omuz ağrısı meydana gelir.

- Günlük işleri yapmak konusunda zorluk çektirecek kadar ağrılar oluşur.

- Zaman içerisinde kolu belli bir noktaya taşıyamamak ya da kaldıramamak gibi durumlar ortaya çıkar.



Bu ve benzeri belirtiler ortaya çıktığı vakit mutlaka en yakın süre içerisinde uzman bir doktora başvurmak gerekmektedir. Özellikle ortopedik üzerinden ele alınacak olan tedavi yöntemleri sayesinde, bu rahatsızlıktan kısa bir süre içerisinde kurtulmak mümkün.



Donuk Omuz Tedavisi Nasıl Yapılır?



Donuk omuz tedavisi için farklı yöntemler uzman doktor kontrolü altında ele alınır. Hastalığın yarattığı ağrı ve günlük yaşamı zorlayıcı etkilerine bağlı olarak, duruma göre değişik tedavi yöntemleri uygulanır.



Öncelikle ağrı kesici ve ödem azaltıcı ilaçlar değerlendirilir. Aynı zamanda fizik tedavi ile beraber omuz eklem enjeksiyon yöntemi ele alınır. Şişme ve hassasiyeti azaltmak için ise kortizon iğne tedavisi de yine önemli çözümler içerisinde gelir. Bu tedavi yöntemlerinin işe yaramadığı durumda ise, cerrahi uygulama ele alınarak tedavi edilir. Bu tedavinin adına ise artroskopik cerrahi denmektedir.