Doppler Nedir, Neden İstenir? Renkli Doppler Ultrason Nasıl Çekilir?

Doppler görüntüleme tekniğinin kullanımının, insan vücudunda kan akışının sağlanması konusunda çok hayati bir görev üstlenen damarlarda ve ya kan akış durumlarında ortaya çıkabilecek problemlerin belirlenmesinde ve oluşan sağlık sorunun tanısının konulmasında büyük bir etkisinin varlığı söz konusudur.

Doppler nedir?

Doppler, B modu olarak tabir edilen standart gri skalalı görüntüye eklenmiş bir renk haritası vasıtasıyla hareketi yahut kan akışını görsel olarak saptama yöntemi olarak kullanılmaktadır. Gri bölge sabit durumdadır. Bu yöntemde renkler, görüntünün belirli bir alanında mevcut kan akışının hızını ve yönünü temsil etmektedir.

Dobbler Neden İstenir?

- Arterler yahut damarlarda bulunan kan akışında azalma belirtilerinin görülmesi durumunda,

- Vücuttaki kan pıhtılarını ve tıkalı yahut daralmış durumda olan kan damarlarını bulmak amacıyla,

- Derin Ven Trombozu (DVT) tanısında: Vücudun derinlerinde bulunan bir damarda meydana gelen kan pıhtısının tespit edilmesi için,

- Anevrizmaların tespitinde

- Venöz yetmezlikte: Bacak damarlarındaki zayıf bir şekilde işleyen kapaklar, bacaklarda kan yahut diğer sıvıların toplanması durumunda,

- Felç yahut başka bir sağlık sorunu sonrasında kan akışı kontrolünde,

- Kalp kapağı kusurları ve doğuştan söz konusu durumda olan kalp hastalığında,

- Varisli damarları yahut farklı damar sorunlarının değerlendirilmesinde,

- Anormal damarların lazer yahut ablasyonu gibi tedavileri yönlendirmek amacıyla,

- Böbrek ve karaciğer nakli işlemlerinin sonrası: Hastaya nakledilen böbrek yahut karaciğere giden kan akış miktarının tespiti için,

- Karın içerisinde; karaciğer, pankreas, böbrekler yahut dalakta ortaya çıkan kan akış problemlerini ve abdominal aort anevrizmasının değerlendirilmesinde,

- Fetüs ve anne sağlığını değerlendirilmesi gibi çeşitli durumlarda Doppler ultrasondan yararlanılması söz konusu olmaktadır.

Renkli Doppler Ultrason Nasıl Çekilir?

Renkli doppler çekimi gerçekleştirilecek olan bölgenin çıplak olmasının gerekliliği söz konusudur. Bu kapsamda hastanın üzerinde herhangi bir mücevher yahut benzeri nesnelerin çıkarılmasının gerekliliği söz konusudur. İşlem esnasında hasta elbisesi de giyilebilir.

Renkli doppler çekimi öncesinde, hastanın muayene masasına yahut yatağa uzanması gerekir. Karın taramaları için hasta sırtüstü yatırılır. Göğüs taraması için ise, boyun hafifçe uzatılarak sırt üstü yatılması gerekir.

Hastanın baş ve boyun kısımlarında yapılacak taramalar esnasında baş bir yana döndürülebilir. Yapılacak olan kol yahut bacak taraması için ise, baş hafifçe kaldırılır ve açıktaki kol yahut bacak hafifçe dışarı doğru çevrili şekilde tutulur. Kolların test edilmesi söz konusu ise ilk olarak yatarken, daha sonra otururken dobbler çekimi yapılır.

Bacak taraması yapılırken bazen hastanın yüzüstü yatırılması gerekebilir. Boyunda bulunan artelerin kontrolu esnasında hastanın başının altına bir yastık konabilir. Hamilelik sürecinde, karın açık olarak sırtüstü yahut sol tarafa uzanılarak yatılır. Renkli dobbler çekimi yapılacak olan bölgede cilt üzerine yahut ultrason probuna jel sürülür. işlem gerçekleştirilir. Ardından prob, kolda yahut bacakta cilde bastırıldığında hareketli görüntüler elde edilir.