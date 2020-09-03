Dora İsminin Anlamı Nedir? Dora Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

Dora ismi çok sık kullanılmasa da yine de popüler ve kulağa hoş gelen isimlerden biridir. İsmin anlamına çok önem veren ve çocuklarına ismin anlamına göre isim takmayı huy haline getiren aileler için isim analizi önemlidir. Türkiye’de her 74.481 kişiden yalnızca birinin adı Dora’dır. Dora isminin caiz olmayan isimler listesinde bulunmadığını ve bu yüzden bebeklere bu ismin verilebildiği unutulmamalıdır.



Dora Adının Cinsiyeti: Unisex, Pembe ve mavi

İsmin Kökeni: Türkçe



Dora Ne Demek?



Dora Türkçe Anlamı; 1. En yüksek yer, uç. 2. Herhangi bir şeyin üst tarafı, tepe. 3. Dağ doruğu



Dora İsminin Sözlük Anlamı; Raf, tepe, uç, yüksek yer.

En yüksek yer, bir şeyin üst kısmı, tepesi, yukarısı, dağ doruğu, uç.



Dora Kur’an’da Geçiyor mu?



Dora ismine kutsal kitap olan Kur’an-ı Kerim’de geçip geçmediğini merak edenlerin sayısı çoktur ve bunu bilerek çocuklarını bu ismi vermek istemektedirler. Yapılan incelemeler sonucunda Dora isminin Kur’an-ı Kerim’de geçmediği belirlenmiştir. Arapça kökenli olmayan bir sözcük olan Dora adı Türkçeden türeyen bir isimdir ve dolayısıyla da Kur’an’da geçme ihtimali bulunmamaktadır. Ancak yine de bu ismin Kur’an’da geçip geçmediği ismin kötü ya da iyi olup olmadığı hakkında bilgi vermemektedir. Bilindiği üzere Kur’an’da birçok farklı isim yer almakta ancak anlamları güzel olmasa da kullanılmaktadır. Yine de Türkçe anlam olarak oldukça güzel olan bu isim analizine inananlara göre en üst nokta ve doruk anlamlı bu ismi çocuklarına verebilir.