Down ve Turner Sendromu testi

Türkiye'de, ilk kez hamilelik döneminde birkaç damla kan ile down ve turner sendromunu yüzde 99.9 başarı oranıyla tespit edebilen test, İzmir'de uygulanmaya başlandı. Alınan kan örneği ile yapılan test sayesinde hamilelik dönemi endişeleri ve doğum sonrası olası sorunlar önceden belirlenerek anne adaylarına rahat bir nefes aldırmayı ön görüyor.



Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Opr.Dr. Israel Aruh tarafından Türkiye’de ilk kez İzmir’de uygulanan ve henüz çok yeni olma özelliğini taşıyan Panoroma Doğum Öncesi Test, gebelikte ileri yaş faktörünün neden olabileceği riskleri, hamilelik sonrasında olası sorunları anneden alınan kan örneği ile mercek altına alıyor. 2011 yılında yapılan araştırma sonrasında Türkiye’de iki binden fazla down sendromlu çocuğun bulunduğunu söyleyen Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Opr. Dr. Israel Aruh metodun amniyosenteze alternatif bir test olduğunu söyledi.

Dr. Aruh; yaptığı açıklamada, “Hamilelerde belli oranda kromozom anomalliği olan bebek doğurma riski vardır. En sık görüleni down sendromudur. Daha sonra 18.’ci ve 13.’cü kromozom trizomisi gibi cinsiyet kromozomları ile ilgili kromozom anomallikleri olur. Bu da ortalama 2011 yılında yapılan çalışma sonrasında 700 doğumda bir down sendromu görülebiliyor" dedi.