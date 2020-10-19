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HaberlerEstetik Haberleri Dr. Cem Hamidi anlattı: Çene hattı estetiği hakkında her şey
19.10.2020 - 11:44 |

Dr. Cem Hamidi anlattı: Çene hattı estetiği hakkında her şey

Çene hattı boynumuzu yüzümüzden ayıran en önemli sınır ve keskin bir çene hattı günümüz güzellik algısının en başında yer alıyor. Telefonlarda kullandığımız güzelleştirme aplikasyonlarına dikkat edersiniz minik dokunuşlar ile çeneniz hep daha keskin yapılır. Binlerce enjektör çene dolgusu yapmış Dr. Cem Hamidi'ye çene dolgusu ile ilgili merak edilenleri sorduk.

Dr. Cem Hamidi anlattı: Çene hattı estetiği hakkında her şey
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Keskin çene hatları herkese yakışır mı?

Evet. Dozunda yapılan her çene hattı belirginleştirmesi kişiyi olduğundan daha genç, daha az sarkık ve daha zayıf yapar.

Çene hattı dolgularının iyi olması için neye dikkat edilmesi gerekiyor?

Tabii ki malzeme ve hasta seçimi. Hasta için problem yaratmayacak, çene bölgesinin yapısına uygun sert dolgular kullanmak gerekiyor. Hasta seçiminden kasıt uygun yağ oranına sahip hasta. Bu işlemi yaptıracak hastalar şunu iyi bilmeliler. Bizim elimizde sihirli bir değnek yok. Yağ oranı çok yüksek bir kişiyi yarım saatlik bir dolgu işlemi ile çok zayıf bir görünüme sokamayız.

Düşük yağ oranının öneminden bahsettiniz. Kilolu hastalara işlem yapmıyor musunuz?

Yapıyorum. Hangimizin 3-5 kilo fazlası yok ki. Burada amaç beklentiyi doğru konumlandırmak. Çene hattınızın iyi gözükmesini istiyorsanız tek yükü benim omzuma yüklemeyin diyorum sadece. Ne kadar zayıflık o kadar keskin çene hattı.

Bize çene hattı dolgularının avantajlarından bahsedebilir misiniz?

Çene hattı dolgularının bir çok faydası var. Tabii ki en önemli kullanım yeri gıdı görünümün azaltılması ve profilin daha dengeli hale getirilmesi. Çoğu hasta gıdısı var sanıyor, halbuki çenesi yok. Çeneyi tedavi ettiğimizde gıdı komple gidiyor. Bunun dışında çeneniz ne kadar güçlü ise ağız kenarında bulunan bizi mutsuz gösteren çizgiler daha az gözükür. Önden çene ne kadar uzun ise yüz daha zayıf gözükecektir. Çenenin alt dudak üzerindeki önemi de oldukça büyük. Çene küçük olduğu durumlarda alt dudak düşük ve sarkık kalıyor.

Çene ucu küçük olduğu zaman burnun daha büyük gözüktüğünden bahsetmiştiniz. Bu amaçla dolgu yaptırmaya gelen insanlar oluyor mu?

Açıkçası hastalarımız kendi problemlerinin neden kaynaklandığını tam bilemiyorlar. Bu durumda doktorun hastayı bilgilendirmesi çok önemli. Mesela hasta nazolabial (gülüş çizgileri) bölgesine dolgu yaptırmak isteyerek kliniğe geldiğinde bu çizgilerin sebebinin yanak bölgesindeki güçsüzlükten olduğunu anlatmak ve bu öncelikle yanak dolgusuna yönlendirmek en doğal sonuçların çıkmasına neden olacaktır. Hasta kendi yüzündeki eksikliği anladığında ve doktorunun analizine güvendiğinde her şey daha sağlıklı ilerleyecektir.

Çene dolgusu ağrılı bir işlem midir? Ne kadar kalır? Bize birazcık bu prosedürden bahseder misiniz?

Dolgu işlemleri genellikle ağrısız işlemlerdir. Bu işlemleri olduğundan daha az ağrılı hale getirmek için öncesinde uyuşturucu bir krem kullanmak, ince iğne uçları seçmek gibi tekniksel şeyler yapıyoruz. Yeni nesil dolgu malzemelerinin içinde de lokal anestezik bulunuyor. Yani işlem sırasındaki ağrı oldukça az diyebilirim. On beş dakika gibi kısa süren bir işlemi ortalama on sekiz yirmi dört ay kullanabilirsiniz.

Diyelim ki yaptırdık ve beğenmedik y ada tekrar etmek istemedik. Böyle hastalarınız mutlaka oluyordur. Biraz bu durumları da açar mısınız?

İnsanla uğraşılan her işte beğeni subjektifdir. Ama konu çene dolgularıysa mutluluk oranı pizzanın verdiği mutluluğa eş değer diyebilirim. Beğenmemek genelde fazla ve yanlış tedaviden çok eksik tedavilerde görülen bir durum. Yeterli noktaya yeterli dolgu yapıldığında mutluluk kaçınılmaz olacaktır. Dolguyu tekrar ettirmek istemeyebilirsiniz. Bu durumda cildiniz deforme olmaz aksine hyaluronik asit dolgular her ne kadar eriyor desek de küçük bir miktarı cildimizin altında hep kalıyor. Yani hep daha iyi gözüküyorsunuz.

Dr. Cem Hamidi anlattı: Çene hattı estetiği hakkında her şey


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