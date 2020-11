COVID-19'a fonksiyonel ve psikonöroimmünolojik yaklaşım

1- QUERCETIN

Quercetin'in hem RNA'ya (örneğin influenza ve koronavirüs) hem de DNA virüslerine (örneğin herpesvirüs) karşı antiviral etkilere sahip olduğu gösterilmiştir. Quercetin, post-viral iyileşmeyi etkileyen post-transkripsiyonel modülatörlerle ilişkili, antioksidan ve anti-inflamatuar, modüle edici sinyal yolakları olarak pleiotropik bir role sahiptir.

Normal: 1 gm po bid; fitozom 500 mg bid

Etki: Viral eradikasyonu veya inaktivasyonu:

• Viral replikasyonun inhibisyonu

Viral patolojik hücresel süreçleri doğrultusunda modüle eder:

• NLRP3 inflammasom aktivasyonunun modülasyonu

Mekanik olarak kollateral hasarın çözümünü ve fonksiyonun resterasyonu:

• Mast hücre stabilizasyonunun modülasyonu (anti-fibrotik)

2- CURCUMIN

Kurkumin NLRP3 inflammasome modüle ettiği gösterilmiştir. Kurkuminin, viral replikasyonu azaltabilir.

Etki: Viral kaynaklı patolojik hücresel süreçleri olumlu şekilde modüle eder:

• NLRP3 aktivasyon modülatörü

3- EPIGALLOCATECHIN GALLATE (EGCG)

Yeşil çayın, NLRP3 inflammasomunu modüle etmenin yanı sıra viral replikasyonu azaltmak için potansiyel olarak SARS-CoV-2 ana proteazı (M pro ) hedefler. Sağlık çalışanlarında influenzayı önlediği de gösterilmiştir.

Etki: Viral kaynaklı patolojik hücresel süreçleri olumlu bir şekilde modüle eder:

• NLRP3 inflammasom aktivasyonunun modülasyon

Günde 4 bardak veya 225 mg po qd

4- N-ASETİLİSİSTEİN (NAC)

N-asetilsistein, influenza ile enfekte kemirgenlerde koruyucu olduğu gösterilen glutatyon üretimini destekler.

Etki: Hücresel savunma ve onarım mekanizmalarını uygun şekilde modüle eder:

•Glutatyon ve sisteinin doygunluğu

600-900 mg

5- RESVERATROL

Doğal olarak oluşan bir polifenol olan resveratrol, birçok yararlı sağlık etkisi gösterir. NLRP3 modüle ettiği gösterilmiştir. Ek olarak, resveratrolün MERS-CoV'ye karşı in vitro aktiviteye sahip olduğu gösterilmiştir.

Etki: Viral kaynaklı patolojik hücresel süreçleri olumlu şekilde modüle eder:

• NLRP3 aktivasyonun modülatörü

100-150 mg

6- D VİTAMİNİ

Bir steroid hormon olan aktive D vitamini 1,25 (OH) D, inflamatuar sitokinlerin ekspresyonunu azaltan ve makrofaj fonksiyonunu artıran bir bağışıklık sistemi modülatörüdür. D vitamini ayrıca, nötrofillerde, monositlerde, doğal öldürücü hücrelerde ve solunum yolunun epitel hücrelerinde bulunan güçlü antimikrobiyal peptitlerin (AMP'ler) ekspresyonunu da uyarır. [D vitamini, defensinler yoluyla anti-patojen peptitleri artırır ve süperinfeksiyonu bastırması nedeniyle ikili bir etkiye sahiptir. Kanıtlar, D vitamini desteğinin üst solunum yolu enfeksiyonlarını önleyebileceğini göstermektedir . Araştırmalar, D vitamini (hücre kültüründe artmış IL-1beta) ile ilgili endişelerin klinik olarak görülmediğini göstermektedir. Önerdiğimiz kılavuz,> 50 ve <80 ng="" ml="" serum="" 25-hidroksi="" vitamin="" d'lik="" bir="" laboratuvar="" aralığının="" covıd-19="" enfeksiyonundan="" kaynaklanan="" morbiditeyi="" azaltmaya="" yardımcı="">

Serum seviyelerinin yokluğunda 5.000 IU po qd

7- MELATONİN

Melatoninin, NLRP3 inflammasomu üzerinde inhibe edici bir etkiye sahip olduğu gösterilmiştir . Bu, COVID-19 araştırma topluluğu tarafından farkedilmemiştir ve yakın zamanda yayınlanan iki makale, melatoninin, hastalarının tedavisinde terapötik bir ajan olarak kullanımını önermektedir.

5-20 mg qd

Etki: Viral kaynaklı patolojik hücresel süreçleri olumlu şekilde modüle eder:

• NLRP3 aktivasyonun modülatörü

8- A VİTAMİNİ

A Vitamini , görmeyi sürdürmek, büyümeyi ve gelişmeyi desteklemek ve vücuttaki epitel ve mukus bütünlüğünü korumak için çok önemli bir mikro besindir. A vitamini, bağışıklık fonksiyonunu güçlendirmedeki kritik rolü nedeniyle anti-inflamasyon vitamini olarak bilinir. A vitamini, bağışıklık sisteminin geliştirilmesinde rol oynar ve T yardımcı hücrelerinin, sIgA'nın ve sitokin üretiminin modülasyonu yoluyla hücresel bağışıklık yanıtlarında ve hümoral bağışıklık süreçlerinde düzenleyici roller oynar. A vitamini, çeşitli bulaşıcı hastalıkların tedavisinde terapötik bir etki göstermiştir.

Etki: Hücresel savunma ve onarım mekanizmalarını olumlu şekilde modüle eder:

• T yardımcı hücrelerin modülasyonu

• sIgA'nın modülasyonu Viral kaynaklı patolojik hücresel süreçleri olumlu şekilde modüle edin:

• Sitokin üretiminin modülasyonu

10.000-25.000 IU

9- MÜRVER

Mürver (Sambucus nigra), birçok tıbbi preparatta görülür ve bir anti-viral bitki olarak yaygın tarihsel kullanıma sahiptir. Hayvan araştırmalarına göre, mürver, solunum virüslerinin önlenmesinde ve erken enfeksiyonda muhtemelen en etkilidir. Bir in-vitro çalışmada, mürverin spesifik bir ticari preparatı ile ilişkili TNF-alfa seviyelerinde bir artış rapor edildi ve bu artış, bazılarının kullanımının bir “sitokin fırtınası” başlatabileceği konusunda uyarıda bulundu. Bununla birlikte, aynı grup 2002'de yayınlanan benzer çalışmaları yaptığında bu veriler doğrulanmadı. Bu nedenle, bu veriler, uygun şekilde hazırlanmış mürver ürünlerinin (çilek veya çiçeklerden) tüketilmesinin, sitokinlerin aşırı üretimi ile ilgili olumsuz bir sonuca katkıda bulunacağının veya COVID-19 ile enfekte bir kişide olumsuz bir tepkiye yol açmasının oldukça mantıksız olduğunu göstermektedir.

10- PALMİTOYLETHANOLAMIDE (PEA)

PEA, endokannabinoid sistem ile arayüz oluşturan, doğal olarak oluşan bir anti-enflamatuar palmitik asit türevidir. İnfluenzaya bağlı akut solunum yolu hastalığına bakan altı çift kör, plasebo kontrollü çalışmanın beşinde önemli ölçüde olumlu bir sonuç elde edildi. Dozlama genellikle üç haftaya kadar günde üç kez 600 mg idi. TNF-alfa ve NF-kB'nin inhibisyonundan mast hücre stabilizasyonuna kadar PEA ile ilişkili birçok etki mekanizması vardır. İnfluenzada, PEA'nın potansiyel olarak ölümcül sitokin fırtınasını azaltarak çalıştığı düşünülmektedir.

Etki: Hücresel savunma ve onarım mekanizmalarını uygun şekilde modüle eder. Viral kaynaklı patolojik hücresel süreçleri uygun şekilde modüle eder.

Enfeksiyonu önlemek için 300 mg po bid, 600 mg po tid x enfeksiyonu tedavi etmek için iki hafta

11- C VİTAMİNİ

C vitamini, hem doğuştan gelen hem de uyarlanabilir bağışıklık sisteminin çeşitli hücresel işlevlerini destekleyerek bağışıklık savunmasına katkıda bulunur. C vitamini, nötrofiller gibi fagositik hücrelerde birikir ve kemotaksiyi, fagositozu, reaktif oksijen türlerinin oluşumunu ve nihayetinde mikrobiyal öldürmeyi artırabilir. C vitamini takviyesi, solunum yolu ve sistemik enfeksiyonları hem önleyebiliyor hem de tedavi edebiliyor gibi görünüyor. C vitamini, COVID-19 enfeksiyonunu tedavi etmek için hastane yoğun bakım ünitelerinde kullanılmıştır.

Etki: Hücresel savunma ve onarım mekanizmalarını uygun şekilde modüle eder. Viral kaynaklı patolojik hücresel süreçleri uygun şekilde modüle eder.

1-3 gram

12- ÇİNKO

Çinko, hem doğuştan gelen hem de adaptif bağışıklık sisteminin çeşitli hücresel işlevlerini destekleyerek bağışıklık savunmasına katkıda bulunur. Viral bağlanmayı ve replikasyonu baskıladığına dair kanıtlar da vardır. Çinko eksikliği, özellikle şiddetli COVID-19 enfeksiyonları açısından riskli popülasyonlarda yaygındır ve laboratuvar önlemleriyle doğru bir şekilde teşhis edilmesi zordur. Çinko takviyesi, hem viral enfeksiyonları önlediğine hem de şiddetini ve süresini azalttığına dair kanıtlarla desteklenmektedir. Dahası, COVID-19 bağlamında özellikle önemli olabilecek alt solunum yolu enfeksiyonu riskini azalttığı gösterilmiştir.

Etki: Doğuştan gelen ve uyarlanabilir bağışıklık sistemini olumlu şekilde modüle eder. Viral kaynaklı patolojik hücresel süreçleri, bağlanmayı ve replikasyonu olumlu şekilde modüle eder.

Günlük 30-60 mg, bölünmüş dozlarda

Yukarıdaki içerik bilgilendirme amaçlıdır. Bu takviye ve vitaminler, bir sağlık profesyoneli tarafından önerildiğinde kullanılmalıdır.

Kaynaklar için bağlantı: https://drfztmehmetunal.com/index.php/covid-19a-fonksiyonel-ve-psikonoroimmunolojik-yaklasim/