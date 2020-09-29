Glossofaringeal nevralji (Boğaz ağrısı)

Glossofaringeal nevralji, boğaz, dil veya kulağın arkasında gelişen şiddetli ağrıdır. Şiddetli, elektrik çarpmasına benzer ağrı atakları herhangi bir uyarı olmadan ortaya çıkabilir veya yutma esnasında tetiklenebilir. Kesin nedeni bilinmemekle birlikte, genellikle kafatasının içindeki siniri sıkıştıran bir kan damarı bulunur. Boğaz veya boyun kanseri olan kişilerde de ortaya çıkabilir. İlaçlar başlangıçta ağrıyı hafifletebilir, ancak genellikle uzun süreli rahatlama için ameliyat gerekir.

Nevralji, bir sinirin yaralanması veya hasar görmesinden kaynaklanan şiddetli ağrıdır. Glossofarengeal sinir, kafatasının içindeki beyin sapından ortaya çıkan dokuzuncu (IX) kraniyal sinirdir. Boğazın arkasına, dile ve kulağın bazı kısımlarına duyu sağlar. Glossofarengeal sinir tahriş olduğunda, boğaz, dilde, bademcik veya kulağın arkasında elektrik çarpmasına benzer yoğun bir ağrı hissedilir. Başlangıçta remisyon dönemleri olan kısa, hafif ataklar yaşayabilirsiniz. Ancak nevralji ilerleyerek daha uzun, sık sık yakıcı ağrı ataklarına neden olabilir.

Hastalar bir ağrı atağını, yanma veya batma ağrısı veya birkaç saniye veya dakika sürebilen elektrik şoku olarak tanımlar. Yutmak, çiğnemek, konuşmak, öksürmek, esnemek veya gülmek bir atağı tetikleyebilir. Bazı insanlar boğaza sıkışmış keskin bir cisim hissini tarif eder.

Hastaların yaklaşık %10'unda, yakındaki vagus siniri tutulumunun neden olduğu potansiyel olarak hayatı tehdit eden kalp düzensizlikleri atakları vardır, örneğin: Yavaş nabız, kan basıncında ani düşüş, bayılma (senkop) ve nöbetler.

Çoğunlukla hasar, siniri sıkıştıran bir kan damarından kaynaklanır. Diğer nedenler arasında yaşlanma, multipl skleroz ve yakındaki tümörler bulunur.

Nevralji teşhisi, hastanın semptomları dikkatlice değerlendirildikten sonra yapılır. Glossofarengeal nevraljiden şüpheleniliyorsa, doktor boğazın arkasına bir çubukla dokunarak bir episod başlatmaya çalışacaktır. Bu ağrıya neden olursa, boğazın arkasına topikal bir anestezik uygulanır ve doktor ağrı uyaranı tekrar deneyecektir. Alan uyuşurken ağrı tetiklenmezse, glossofaringeal nevralji teşhis edilir. Diğer testler, tümörleri veya siniri sıkıştıran bir kan damarı aramak için bir MRI veya MRA içerebilir.