Psikonöroimmünoloji

Laktoferrin, çok çeşitli bakteri, maya, mantar, parazit ve virüslere karşı güçlü bir antimikrobiyal aktiviteye sahip demir bağlayıcı bir proteindir (glikoprotein). Bu nedenle COVID-19'u önlemek için veya yardımcı tedavi olarak laktoferrin kullanımına artan bir ilgi mevcut. Bununla birlikte, laktoferrin de kendi vücudumuz tarafından üretilir.



Laktoferrin anne sütünde yüksek oranda bulunur

Laktoferrin, bağırsaktaki demir emilimini düzenleme, mikrobiyal enfeksiyonlara karşı koruma ve sistemik immün yanıtları düzenleme dahil olmak üzere çeşitli fizyolojik fonksiyonlara sahip bir proteindir. Laktoferrin, çeşitli organların epitel hücreleri tarafından üretilir ve salgılanır. Yüksek laktoferrin konsantrasyonları (insan) kolostrumda ve anne sütünde doğal olarak bulunur ve yeni doğan bebeklerde enfeksiyonların önlenmesine katkıda bulunur. Kolostrum 8 grama kadar ve anne sütü litrede 1.5 ila 4 gram laktoferrin içerir. İnek sütü litrede sadece 0.2 gram laktoferrin içerir. Normalde sadece bebekler emzirme sırasında önemli miktarda laktoferrin alır.

Birinci basamak savunma mekanizması olarak laktoferrin

Tükürük, ter, gözyaşı sıvısı, safra, pankreas sıvıları, idrar, seminal sıvı, vajinal mukus ve burun boşluğunda, hava yollarında ve gastrointestinal sistemdeki mukus gibi (ekzokrin) sekresyonlarda daha düşük laktoferrin konsantrasyonları oluşur. Laktoferrine ek olarak, bu salgılar vücuda mukoza zarlarından girmeye çalışan patojenik mikroorganizmalara karşı çeşitli antimikrobiyal maddeler içerir. Bu şekilde patojenler önlenir ve enerjik olarak "pahalı" bağışıklık sistemimizin iltihaplanma reaksiyonu önlenebilir. Son olarak, laktoferrin ayrıca nötrofil granülositler tarafından üretilir. Bu beyaz kan hücreleri, patojenlerin görüldüğü yerde laktoferrin depolar ve salgılar.

Laktoferrini Etkileyen Faktörler

Laktoferrinin ekspresyonu ve salımı, bir dizi fizyolojik sürece hızlı ve sağlam bir şekilde yanıt verir. Bu, örneğin bir solunum yolu enfeksiyonu, bağırsak iltihabı sırasında veya alerjenlere yanıt olarak meydana gelir. Akut psikolojik stres, tükürükte ölçülen laktoferrin düzeylerini de artırır. Bu evrimsel bir bakış açısıyla açıklanabilir; Bir stres tepkisi veya "savaş ya da kaç tepkisi" sırasında, yaralanma riskinin arttığı ve dolayısıyla patojenik mikroorganizmaların girdiği düşünülmektedir. Daha yüksek serum laktoferrin konsantrasyonları da yemek yedikten sonra bulunur. Yüksek laktoferrin seviyeleri, bizi yiyecek yoluyla vücudumuza giren potansiyel patojenlerden koruyabilir.

Yoğun egzersiz laktoferrin üretimini artırır

Araştırmalar, çeşitli akut şiddetli egzersiz biçimlerinin tükürük, serum ve bağışıklık hücrelerinde (granülositler) laktoferrin konsantrasyonunu artırdığını göstermiştir. Yoğun egzersizden sonra artan laktoferrin seviyelerinin stres sisteminin aktivasyonuna mı (savaş ya da kaç tepkisi) veya başka bir mekanizmanın dahil olup olmadığına bağlanıp bağlanamayacağı hala belirsizdir. Düzenli yoğun egzersizin (ancak en üst spor düzeyinde değil) vücudumuzun birinci basamak savunmasını güçlendirdiği varsayılmaktadır. Bu, patojenlerin girme şansını ve bağışıklık sistemimizin müteakip inflamatuar yanıtını azaltır. Bu etki, diğer şeylerin yanı sıra, yoğun egzersizden sonra salınan artan laktoferrin konsantrasyonuna bağlanabilir.



Laktoferrin takviyesi

Bazen laktoferrin ihtiyacı daha fazladır. Bu, kronik veya akut bakteriyel veya viral enfeksiyonlarda, örneğin lipopolisakkaritlerin (LPS) neden olduğu kronik düşük dereceli enflamasyonlarda veya grip veya korona virüsü enfeksiyonunda söz konusu olabilir. Demiri temizleyerek bakteri ve virüslerin beslenmesini ortadan kaldırır ve çoğalmalarını engeller. Laktoferrin, yüksek dozda bir tedavi olarak kullanılabilir. O zaman takviye iyi bir alternatiftir. LPS (lipopolisakkaritler) içermeyen yüksek kaliteli saf laktoferrini seçmeniz takviye için önemlidir. Bunlar gram negatif bakterilerin dış zarında oluşan moleküllerdir. Laktoferrinin LPS içermemesi çok önemlidir.



Pratikte bilgi:

Laktoferrin, vücuda mukoza zarlarından girmeye çalışan patojen mikroorganizmalara karşı birinci basamak savunmada önemli bir maddedir. Düzenli, yoğun egzersiz bu savunma hattını güçlendirebilir. Yeterli egzersiz yoksa, yüksek kaliteli takviye (saflaştırılmış ve LPS'den arındırılmış) iyi bir alternatiftir.