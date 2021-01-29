Migren nedenleri ve önlemenin yolları

Migren, tipik olarak ışığa, sese ve kokuya duyarlılık, bulantı, kusma, anksiyete, depresyon ve boyun ağrısı gibi ek semptomlarla birlikte tek taraflı baş ağrısı olarak ortaya çıkar ve ortalama 4-72 saat sürer. Bazı kişiler, zikzak çizgiler veya görme keskinliğini etkileyen koyu bir nokta gibi görsel semptomların yanı sıra konuşma veya duyulardaki değişikliklerle karakterize auralı migren yaşarlar. Buna ek olarak, migren hastaları genellikle uyku bozuklukları, iştah değişikliği ve susuzluk, sinirlilik, esneme, konsantrasyon güçlüğü ve uyanıklık değişiklikleri gibi gerçek baş ağrısı başlangıcından önce "predrom" semptomlar yaşarlar.

Migren nedenleri her bireye göre değişir, ancak migrenlere psikonöroimmünoloji perspektifinden baktığımızda aşağıdaki predispozan faktörler, tetikleyiciler ve dengesizlikler onlara katkıda bulunabilir:

Genetik: Migren aile üyeleri arasında yaygındır. Araştırmalar, geçici tek taraflı felç gibi inme semptomlarını taklit eden, özellikle hemiplejik migrenle bağlantılı genetik varyantları öne sürüyor. Migren hastalarında görülen diğer yaygın genetik mutasyonlar arasında ağrı algılama yollarında ve beyin vasküler fonksiyonunda yer alan genler bulunur. Psikonöroimmünoloji, migrene katkıda bulunabilecek genleri açmak ve kapatmak için, yaşam tarzı ve beslenme alışkanlıkları, çevresel maruziyetler, travma ve diğer faktörler arasındaki etkileşimi dikkate alır.

Diyet: Yaygın diyet tetikleyicileri arasında süt, glüten, yumurta, işlenmiş gıdalar ve rafine şekerler, aspartam, monosodyum glutamat, nitratlar, sülfitler gibi kimyasal koruyucular ve tiramin veya histamin içeren yiyecekler bulunur. Gıda alerjileri veya hassasiyetleri ile ilgili yaygın semptomlar yorgunluk, beyin sisi, şişkinlik, kimyasal hassasiyetler, eklem veya kas ağrısı, sinüs tıkanıklığı ve daha fazlası olarak ortaya çıkabilir.

Detoksifikasyon: Yiyecek, su, hava, giyim, ilaç ve daha birçok ürünümüzde toksinlere (doğal olarak üretilen zehirler) veya toksik maddelere (insan faaliyetleri nedeniyle çevreye verilen yapay ürünler) maruz kalmak, vücudun detoksifikasyon sistemine aşırı bir yük getirir. Birçok migren hastası parfüm, otomobil egzozu ve diğer kimyasallar gibi kokulara duyarlı olduklarını söylüyor, bu da detoksifikasyon desteğine ihtiyaç olduğunu gösteriyor.

Gastrointestinal: Bağırsak sağlığı, migren için psikonöroimmünoloji içinde önemli bir değerlendirme alanıdır. İnflamatuar diyet, besin eksiklikleri, antibiyotik ve reçetesiz ilaç kullanımı, stresli bir yaşam tarzı, toksik maruziyet ve enfeksiyonlar dahil olmak üzere çeşitli faktörler bağırsak florasının değişmesine katkıda bulunabilir. Ek olarak, bağırsak aşırı geçirgenliği ("sızdıran bağırsak"), gastroparezi, glüten duyarlılığı, iltihaplı bağırsak hastalığı ve Çölyak hastalığı migren ile ilişkilendirilmiştir.

Bağışıklık: Bağırsak, bağışıklık sisteminin %70'inden fazlasını içerir. Bu nedenle, dengesiz bir bağırsak gördüğümüzde, dengesiz bir bağışıklık sistemi de görürüz. Diyet, yaşam tarzı, çevresel maruziyetler, fiziksel ve duygusal travma ve diğer birçok faktör bağışıklık sistemini etkiler. Migren, iltihaplı bağırsak hastalığı, Hashimoto tiroiditi ve sistemik lupus eritematöz hastalık gibi otoimmün hastalıklarla ilişkilendirilmiştir.

Sinir sistemi: Migren, akut stres veya travmaya karşı savaş veya kaç tepkisini düzenleyen sinir sisteminin işleyişine yakından bağlıdır. Stres, nörotransmitterlerde ve dopamin, adrenalin ve kortizol gibi hormonlarda değişikliklere neden olur. Bu stres kronik olduğunda, sinir sisteminin işleyişi düzensiz hale gelir ve ayrıca migren döngüsüne katkıda bulunur.

Yapısal: Kas-iskelet sistemi yapısındaki ve hücresel zarlardaki değişiklikler migreni tetikleyebilir. Bazı tetikleyiciler arasında motorlu taşıt kazası, sarsıntı, zayıf zindelik ve sağlık alışkanlıkları olabilir. Migren hastalarının% 80'ine varan oranda boyun ağrısı yaşanır.

Hormonal: Menstrüel migren, kadınlarda en sık görülen migren türüdür ve menarş, genç bir kızın ilk migrenini yaşaması için yaygın bir zamandır. Araştırmalar, menstrüel migrenlerin östrojendeki bir düşüş ve prostaglandinler adı verilen yağ asitleri tarafından tetiklenen proinflamatuar bir kaskad ile ilişkili olduğunu göstermektedir. Menstrüel migreni azaltmak için birçok kadına oral kontraseptif haplar reçete edilir, ancak bunların etkinliğine dair çok az kanıt vardır.

Yukarıdaki sistemlerin her biri birbirine bağlıdır. Bir alandaki dengesizlikler genellikle başka bir alandaki dengesizliklere yol açar veya katkıda bulunur. Psikonöroimmünoloji bunları dikkate alır ve her hastaya özgü bir iyileşme planı oluşturacak şekilde düzenler.

İyileşme Sürecine Bugün Başlamak için 9 İpucu

Bir uzmandan yardım alın. İhtiyaç duyduğunuz desteği alabilmek için bir sağlık profesyoneline başvurun.

1- Hidrasyon, genel olarak gözden kaçan bir migren tetikleyicisidir. Gün boyunca su alımınızı ölçmek için filtrelenmiş su için ve yanınızda toksik olmayan bir su şişesi taşıyın

2- Araştırmalar, diyetteki alerjenlerin ve gıda intoleranslarının migren ve sistemik iltihaplanmanın ortak bir tetikleyicisi olduğunu gösteriyor. Süt ürünleri, glüten, yumurta, mısır, kafein, alkol, çikolata, işlenmiş etler, fermente gıdalar ve rafine şeker gibi en yaygın gıda tetikleyicilerini ortadan kaldırmayı düşünün. Monosodyum glutamat, histaminler, tiraminler, nitratlar ve yapay renklendiriciler ve tatlandırıcılar içeren yiyecekler de yaygın tetikleyicilerdir. Reaktiviteyi belirlemek için belirli yiyeceklerin ortadan kaldırılması ve yeniden planlanması konusunda size rehberlik etmesi için bir sağlık uzmanıyla çalışmak en iyisidir.

3- Migrenler için çeşitli diyet yaklaşımları incelenmiştir. Bilimsel ve anekdot niteliğindeki kanıtlar, bitkisel besinler ve bütün bitki besinleri açısından zengin bir anti-enflamatuar diyet yemeyi desteklemektedir. Günde en az 6 fincan renkli sebze, çeşitli düşük glisemik meyveler ve yeterli lif alımını hedefleyin.

Migrenlerdeki yaygın besin eksiklikleri arasında magnezyum, niasin, riboflavin, kobalamin, koenzim Q10, karnitin, alfa lipoik asit, D vitamini ve omega-3 yağ asitleri bulunur.

4- Hipogliseminin tetiklediği migren atağını azaltmak için kan şekerinizi dengeleyin. Düşük kan şekeri, yorgunluk, beyin sisi, sinirlilik ve baş dönmesi gibi semptomlarla ilişkilidir. Öğün atlamak ve aç kalmak migreni tetikleyebilir.

5- Mümkün olduğunda organik yiyerek toksik maruziyetinizi azaltın. Çevre Çalışma Grubu'nun web sitesini kullanarak mutfak tencere, saklama kapları, temizlik malzemeleri, kişisel bakım ürünleri ve maruz kaldığınız diğer ürünlerden kimyasallara maruz kalma riskleri hakkında kendinizi eğitin. Daha az toksik çevre dostu seçenek için ürünleri değiştirmeyi hedefleyin.

6- Düzenli egzersiz migreni önleyebilir, ancak araştırmalar bunun migren tetikleyicisi de olabileceğini gösteriyor. Yararlı ve tolere edilebilir bir hızda ve yoğunlukta gün boyunca harekete öncelik vermek önemlidir. Haftada 4-5 kez 30 dakika orta yoğunlukta bir aktivite uygulayın.

7- Farkındalık temelli meditasyonun migren hastalarında stres tepkisini düşürdüğü ve ağrı toleransını iyileştirdiği gösterilmiştir. Kendinizi stresli ve endişeli hissediyorsanız harika bir teknik, Dr. Andrew Weil tarafından geliştirilen 4-7-8 nefes alma tekniğini kullanmaktır.

8- Uyku eksikliği, çok fazla uyku veya uyku düzenindeki değişiklikler migreni tetikleyebilir. Düzenli bir uyku programının migren sıklığını azaltmaya yardımcı olduğu gösterilmiştir. Yatmadan en az 2 saat önce tüm elektronik cihazların bağlantısını kesin, cihazlarınızda mavi ışık engelleyici filtreler ile farkındalık meditasyonu kullanın.

9- Migren için bütünleştirici bir yaklaşım olarak yardımcı olabilecek ek tamamlayıcı terapiler arasında akupunktur, manuel terapi, fizik tedavi ve masaj bulunur.

Vücudunuzdaki çeşitli dengesizlikleri ele alırken, migren eşiğinizi artırdığınızı, yani çeşitli tetikleyicilere karşı daha az duyarlı olduğunuzu ve genel olarak daha büyük bir esnekliğe sahip olduğunuzu göreceksiniz.