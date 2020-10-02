TME veya temporomandibular eklem, çenenizi kafatasınıza bağlayan kayan bir menteşeye benzer. Çenenizin her iki tarafında yer alır. TME bozukluklarınız (veya TMD) olduğunda, çene ekleminizde ve çene hareketini kontrol eden kaslarda ağrı olacaktır. TME bozukluklarının nedenini tam olarak belirlemek zor olabilir. Ağrı genellikle genetik, çene yaralanması veya artrit gibi çeşitli faktörlerden kaynaklanır. Ayrıca dişlerin sıkılması veya gıcırdatılmasının bir sonucu da olabilir.

Çoğu zaman, TME bozuklukları genellikle geçicidir, çünkü kolaylıkla tedavi edilebilir. İlaçlar veya diğer cerrahi olmayan bakım genellikle yardımcı olabilir. Cerrahi, ancak diğer tüm tedavi biçimleri başarısız olduğunda son çare olarak önerilmektedir.

TME bozukluğunuz varsa aşağıdaki belirtilerden bazılarına sahip olabilirsiniz:

Yüz ağrısı

Çiğneme sırasında çiğneme ve / veya ağrı ile ilgili sorunlar

Temporomandibuler eklemlerin birinde veya her ikisinde ağrı

Eklemin kilitlenmesi, ağzınızı açarken veya kapatmada sorun yaşamanıza neden olur

Çenenizde ağrı veya hassasiyet

Kulağınızın içinde veya çevresinde yansıyan ağrı

Çenenin nasıl çalıştığına daha yakından bakmak, TMD nasıl geliştiğini anlamamıza yardımcı olabilir. Eklem, kayma hareketleri olan bir menteşe gibidir. Eklemde etkileşen kemikler, kıkırdak ile korunur ve hareketi pürüzsüz tutmak için küçük bir şok emici disk ile ayrılır. Aşağıdakilerden herhangi biri olursa, TME bozuklukları geliştirebilirsiniz:

Bir darbe nedeniyle eklem hasar görmesi

Diskin aşınmaya başlaması veya hizalanma kusurları

Eklem kıkırdağının hasar görmesi.

Boyun Yanlış Hizalaması TME Bozukluklarına Nasıl Neden Olabilir?

Atlas veya C1 omuru boynun en üst kemiğidir ve kulağa ve çeneye yakın yerleştirilmiştir. Hareket kabiliyeti ve şekli nedeniyle yanlış hizalamaya yatkındır. Bu kemiğin yanlış hizalanmasına neden olmak için sadece başa veya boyuna hafif bir darbe, ciddi bir düşme veya başka bir travma gerekir. Bir milimetrenin yalnızca ¼'ü kadar yanlış hizalanmış olsa bile, bedenin geri kalanı olumsuz etkilenebilir. Yüz sinirleri, kulak ve çene ilk etkilenecek bölgelerdir. Çene hizalanması bozulur, TMJ bölgesinde iltihaplanma meydana gelebilir ve bu konumdaki kaslar tahriş olabilir. Bütün bunlar TME bozukluklarına yol açabilir.

TME ve üst boyun karşılıklı olarak birbirini etkiler. TME bozukluğunda trigeminal sinir olumsuz bilgiyi üst boyuna aktarır. C1-Atlas disfonksiyonu gelişir. Bu bölge ile bağlantıda olan önemli sinirler bu durumdan olumsuz etkilenir. Vagus siniri bağırsaklarımıza kadar etki ettiğinden, TME problemlerinde mide-bağırsak problemleri görülür. Bu durumun tam terside geçerlidir (Mide-Bağırsak problemleri aynı yol ile çene eklemini etkiler). 11. Kranial sinirin üst boyun bölgesinde etkilenmesi, trapez ve SKM kasında spazm gelişmesine neden olur. Bunun sonucunda boyun ve sırt ağrısı ile postür bozuklukları gelişir. Glossofaringeal sinirde bu bölge ile bağlantıdadır. TME problemlerinde bu sinirin etkilenmesi ile yutma sorunları ve kulak basınç problemleri gelişebilir. Postural problemler ve C1- Duramater bağlantısından dolayı sakroiliak eklemde disfonksiyon gelişebilir. TME disfonksiyonu olan hastalarda bel ve kalça problemleri de olabilir. Ayrıca TME disfonksiyonu olan taraftaki bacak diğerinden genellikle kısadır. Sakroiliak eklem ve TME karşılıklı olarak birbirlerini etkilerler.