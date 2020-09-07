Ortomoleküler Uygulamada Tiroid Bezi

Psikonöroimmünoloji destekli

Tiroid hastaları arasında guatrojenler hakkında söylenecek çok şey vardır. Bunlar, tiroid bezinde iyot emilimini engelleyen maddelerdir. Ama hangi guatrojenler hakkında gerçekten endişelenmeliyiz? Ve sonuçta hangi maddeler faydalı bir etkiye sahiptir?

Tiroid hastalarında guatrojenler hakkında söylenecek çok şey var. Bunlar tiroid bezinde iyot emilimini engelleyen maddelerdir. Sonuç olarak, hipofiz bezi ekstra TSH üretmeye başlar ve bu da tiroid bezinin boyutunun artmasına neden olur.

Tartışmanın çoğu, doğal olarak lahana türlerinde (örneğin lahana ve Brüksel lahanası) oluşan tiyosiyanatlar ve soya fasulyesinde bulunan izoflavonlarla ilgilidir. Manyok ayrıca guatrojenik siyanürü içerir. Bununla birlikte, bitkilerin içerdiği guatrojen miktarı genellikle azdır. Yemek pişirmek ve ıslatmak guatrojenlerin çoğunu ortadan kaldırır. Tersine, işleme ve rafine etme, örneğin kolza tohumu yağı ve diğer turpgillerden elde edilen yağların hazırlanması, guatrojen içeriğinin konsantrasyonla artmasına neden olabilir. Kolza tohumu yağı, pek çok yenmeye hazır üründe bulunur.

Fermantasyon ayrıca içerik üzerinde bir etkiye sahip olabilir; İlk birkaç saatte, lahana turşusu tiroidi engelleyen maddelerin çoğunu bozar. En geç iki hafta sonra, guatrojen seviyeleri çok daha düşüktür.

İnsan çalışmalarında lahana, soya veya manyok tüketimiyle ilişkili olarak tiroid dengesindeki değişiklikler bulunmamıştır. Bunun nedeni, normal tüketimle ilgili herhangi bir sorun olmaması veya çalışmanın çiğ gıdalarla çalışmaması olabilir (kesinlikle hidrosiyanik asit içeren çiğ manyok ile değil). Çiğ lahana yiyen tavşanlarla yapılan araştırmalar, 1950'lerde tiroid bezi üzerinde bir etki bulmuştu. Darı türlerinin günlük tüketiminin de tiroid bezinde sorunlara neden olduğu bilinmektedir. Turpgillerin her gün pişirilmesi ve yenmemesi önemlidir. Aşırı miktarda çiğ lahana yemek, özellikle iyot eksikliği varsa, her durumda tavsiye edilmez.

Ekleme

Ortomoleküler uygulamada, yaşam tarzı tavsiyesine ek olarak, tiroid bezini destekleyen bir dizi takviye vardır.

İyot

Bu elementin eksikliği hipotiroidizmin nedeni olabilir ve bu nedenle yeterli iyot, yeterli tiroid hormonu üretimi için çok önemlidir. İyotlu tuz mevcuttur ve çoğu ekmek iyotlu tuzla yapılır. Gluten ve tiroid hastalığı ile ilgili olarak, tip 1 diyabet veya çölyak hastalığı (glüten intoleransı) gibi bir otoimmün hastalıktan muzdarip kişiler, Hashimoto veya Graves gibi ikinci bir otoimmün hastalığı geliştirme riski daha yüksektir. Özellikle çölyak hastalığı ve Hashimoto sıklıkla aynı anda ortaya çıkar. Bunun birkaç olası açıklaması vardır: Çölyak hastalığının neden olduğu bağırsak duvarındaki hasar, selenyum gibi tiroid bezi için gerekli besin maddelerinin emilimini engelliyor olabilir. Çölyak hastalığında yer alan antikorlar aynı zamanda tiroid bezine de etki ediyor olabilir ve her iki hastalığın da aslında birden fazla organın etkilendiği tek bir sendrom oluşturması olabilir. Hashimoto'lu hastalar bu nedenle çölyak hastalığı açısından taranmalıdır (tersi de geçerlidir).

Bu, glütensiz diyetin tüm tiroid semptomlarını tedavi etmenin veya önlemenin bir yolu olduğu anlamına gelmez. Glutensiz beslenme riski iyot eksikliğidir (çünkü birileri artık iyotlu ekmek tüketmiyor). Bu guatr ve kretinizmin nedeni olabilir. Bu nedenle, eğer birisi glütensiz diyet uyguluyorsa, takviye tavsiye edilebilir.

Hashimoto hakkında da konuşuluyorsa, iyot takviyesi iyi bir fikir değildir. Fazla iyot tiroid hormonu üretimini baskıladığından semptomlar daha da kötüleşebilir. Buna Wolff-Chaikoff etkisi denir.

Tersine, Graves hastalığında iyot, tiroid hormonu üretimini baskılamak için kullanılabilir ve daha sonra hastanın yakından izlenmesi için yararlı bir ek olabilir. Antitiroid hormon ilaçları propiltiyoürasil ve metimazol keşfedilmeden önce tercih edilen tedavi yöntemiydi.

Yetişkinler için iyot için ADI günde 150 mikrogramdır, hamile ve emziren kadınlar için bu geçici olarak günde 250 mikrogramdır. Önemli kaynaklar deniz ürünleri (balık, deniz yosunu, kabuklu deniz hayvanları ve kabuklular), hayvansal ürünler, kızılcıklar ve çileklerdir.

Selenyum

Selenyum, vücudumuzdaki bir dizi önemli enzim (selenoproteinler) için bir yapı malzemesidir. Bu mineralin varlığı olmadan düzgün çalışamazlar. Bu tür selenoproteinler ayrıca vücutta T4'ün T3'e dönüşümünde rol oynar. Selenyum eksikliği olan kişilerde TSH normal iken T4 ve T4: T3 oranı yükselmiştir. Selenyum desteğinin Hashimoto semptomlarını azaltmaya yardımcı olduğunu gösteren çok sayıda çalışma vardır.

Son zamanlarda insanlarda selenyum eksikliği artıyor. Yiyeceklerimizin geldiği tarım arazileri nispeten selenyumdan yoksun. Sonuç olarak, bu temel mineralde sebze (ve hayvan beslenmesi) giderek daha zayıf hale geliyor. Bol yağış selenyumu topraktan uzaklaştırdığından, iklim değişikliği bu sorunu daha da kötüleştirebilir. Selenyum için ADI günde minimum 50 ila 150 mikrogramdır, ancak bazı uzmanlar günde 200 mikrogramın optimal olduğuna inanmaktadır. Erkeklerin ve kadınların yarısından fazlası yeterince selenyum almıyor.

Çok düşük bir tüketimi tamamlamanın bir yolu, bir takviye kullanmaktır. Organik selenyum mayası iyi emilir. Günlük 1 veya 2 Brezilya fıstığı tüketimi de selenyum ihtiyacını karşılayabilir. Diğer selenyum kaynakları istiridye, ton balığı, kepekli ekmek, ayçekirdeği, et, çavdar ve mantardır.

Çinko

Pek çok insanın yeterince alamadığı bir diğer mineral çinkodur. Çinko ayrıca tiroid bezinin işleyişinde de rol oynar. Küçük bir çalışmada, düşük çinko seviyelerinin, tiroid hormonlarının düşük kan seviyeleri ile ilişkili olduğu bulundu. Çinko sülfat takviyesi, tiroid hormonlarında bir artışa ve iyileştirilmiş bir verimlilik (T4'ten T3'e dönüşüm) ile sonuçlanmıştır.

A vitamini ve retinoidler

Tiroid bezinde retinoidler iyot dengesini etkiler. A vitamini eksikliği tiroid sorunlarını şiddetlendirir ve guatr gibi iyot eksikliğine bağlı tiroid bozukluklarını şiddetlendirir.

D vitamini

D vitamini giderek bir hormon veya en azından hormonal işlevi olan bir vitamin olarak görülüyor. D vitamini metabolizmasındaki belirli genetik varyasyonlar, otoimmün hastalıkların görülme sıklığı ile ilişkilidir. Tiroid bezinde D vitamini reseptörleri vardır, bu da D vitamininin tiroid bezinin işleyişini etkilediği anlamına gelir. Bununla birlikte, D vitamini durumu ile tiroid fonksiyonu arasındaki bağlantı hakkında çok az şey bilinmektedir. D vitamininin bağışıklık sistemi için çok önemli olduğunu biliyoruz. Bu nedenle D vitamini, özellikle D vitamini durumu düşükse, tedaviyi desteklemede bir rolü hak edebilir.

Tirozin

Amino asit tirozin, tiroid hormonu tiroksinin omurgasını oluşturur. Aynı zamanda dopamin, adrenalin ve noradrenalin üretimi için de hammaddedir. Saç ve ten renginden sorumlu pigment olan melanin yapımında da kullanılır. Tüm proteinlerin yaklaşık yüzde 4'ü tirozinden oluşur. Ek olarak, vücut temel amino asit fenilalanini tirozine dönüştürebilir. Tirozin eksikliği, kalıtsal koşullardan (fenilketonüri gibi) kaynaklanabilir. Bu durumlarda tirozin takviyesi gereklidir. Çok stresli, yoğun bir yaşamı olan veya yüksek kimyasal yükü olan kişiler de Tirozine daha fazla ihtiyaç duyar.