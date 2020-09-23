Üst servikal kemiklerin yanlış hizalanması (C1-C2)

Boyundaki yanlış hizalamalara birkaç şey neden olabilir. Doğum sırasında bebeğin kafasının bükülmesi ve çekilmesi yaygın olduğu için, doğum süreci bu durumu tetikleyebilir. Boyun incinmesi veya spor yaralanması gibi boyun yaralanmaları, servikal omurgada yanlış hizalamalara neden olabilir. Tekrarlayan travma da bu yanlış hizalamalara neden olabilir. Kötü duruş, başı belirli bir şekilde tutmak, ekranlara ve cihazlara çok sık bakmak, tuhaf pozisyonlarda uyumak ve daha fazlası bu problemin gelişmesine neden olabilir. Tüm bu nedenler, servikal omurgada yanlış hizalamalara neden olabilir ve bir dizi sağlık sorununa yol açabilir.

Üst servikal yanlış hizalanmanın hemen etkileri olabilir veya olmayabilir. Bazı insanlar bir yaralanma veya tekrarlayan travmayı sürdürdükten hemen sonra ağrı veya rahatsızlık hissederken, diğerleri boyunlarının hizasız olduğunu fark etmeden onlarca yıl geçirirler.

Üst servikal omurga beyin sapına çok yakın olduğundan, boyundaki yanlış hizalamalardan hem küçük hem de ciddi sorunlar geniş bir yelpazede ortaya çıkabilir. Boyun içinde ve çevresinde uyuşma, karıncalanma, ağrı, sertlik ve güçsüzlük en sık bildirilen semptomlardır. Yanlış hizalanmış olarak bırakılırsa, baş ağrısı, migren, sinüs sorunları, baş dönmesi, nöbetler, TMJ, yorgunluk, göz sorunları, işitme sorunları, bağışıklık sistemi sorunları, kronik hastalıklar gibi problemler ortaya çıkabilir. Nörolojik sorunlar, fibromiyalji, trigeminal nevralji ve daha fazlası, omuriliğin uzun süreli sıkışmasından kaynaklanabilir.

Tedavide omurganın en üst iki omuruna, atlas ve axis kemiklerine odaklanılır. Beyne giden ve beyinden gelen tüm sinir uyarıları bu iki omurdan geçer, bu nedenle buradaki herhangi bir yanlış hizalama, sinir sisteminde bozulmalara ve vücutta işlev bozukluğuna neden olabilir. Vücuda en uygun işlevi yeniden sağlamak ve vücudunuzun maksimum kapasite çalışmasını sağlamak için yanlış hizalanmış bu kemikler nazikçe ve dikkatlice ayarlanır.