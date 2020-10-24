Vejetatif distoni - Vejatatif vasküler distoni

Vegetatif distoni, nörotik ve fizyolojik semptomlar olarak kendini gösteren, dengesiz işlev gören vejetatif sinir sisteminin bir işlev bozukluğudur. VVD belirtileri, solunum sıkıntısı, çarpıntı, uzuvlara yetersiz kan temini, vücudun çeşitli yerlerinde ağrı dahil olmak üzere 100'den fazla farklı belirtiyi içerir.

Vegatatif distoni, otonomik veya vejetatif sinir sistemini etkiler. Bu sinir sistemi iki işlevsel bölüme ayrılmıştır:

-Sempatik sinir sistemi

-Parasempatik sinir sistemi

Sempatik sinir sistemi insanları gererek, kalp atışını ve nefes almayı hızlandırır. Ayrıca tüm vücudu bir savaş ya da kaç tepkisine ayarlar. Parasempatik sinir sistemi ise, öncelikle gevşeme ve yenilenme süreçlerinden sorumludur. Sempatik ve parasempatik sinir sistemi arasındaki etkileşim düzgün çalışmazsa, semptomlar bazen vejetatif distoni olarak sınıflandırılır.

Genetik eğilim, sürekli stres veya travmatik bir olay, ikamet iklim bölgesinde keskin değişiklik ve yaşla ilgili nedenler dahil olmak üzere hormonal bozukluklar, bedensel (hastalık, travma, diyet veya sıcaklıkta keskin bir değişiklik) veya psikolojik stres bu duruma neden olabilir.

İlgili semptomların tamamen fiziksel bir nedeni, gerekli tüm tıbbi muayenelerden sonra dışlanabiliyorsa, psikosomatik nedenler dikkate alınmalıdır. Beden ve ruh sürekli etkileşim halindedir. Bu nedenle, şiddetli duygusal stresin çeşitli bedensel işlevleri etkilemesi nadir değildir. Bunlar, örneğin kalıcı stres, keder, endişeler ve korkulardır. Örneğin, sevdiği birini kaybetmiş veya iş yerinde çok mutsuz olan herhangi biri, uzun vadede baş ağrısı, uykusuzluk veya sık titreme gibi fiziksel semptomlar geliştirebilir. Ancak bu, söz konusu şikayetlerin hayali veya “gerçek olmadığı” anlamına gelmez! Vejetatif distoni bazen korkutucu semptomlar (örn. Çarpıntı) getirebilir ve uzun vadede büyük bir yük oluşturur. Bu nedenle somatoform bozukluklar, fiziksel nedenlere sahip olanlar kadar ciddiye alınmalıdır. Her ikisi de dikkatli teşhis gerektirir.

Vejetatif distoni yaygın beliritleri;

-Kalpte "karıncalanma hissi", ağırlık hissi şeklinde kendini gösterir. Genellikle hızlı terlemenin eşlik ettiği kan basıncında sık dalgalanmalar vardır.

-Nefes almada zorluk. Sürekli temiz hava eksikliği hissi gelişir. Bunun nedeni ekshalasyon hacmindeki azalma, sık ve sığ nefeslerdir.

-Astenik sendrom. Hasta sürekli olarak yorgun hisseder (hem fiziksel hem de duygusal olarak). Verimlilik azalır, yorgunluk artar, genel duygusal arka plan kötüleşir.

-Baş dönmesi. Vücut pozisyonunda hızlı bir değişiklik olması durumunda ortaya çıkarlar.

-Baş ağrısı

-İshal

-Kabızlık

-Uyku bozuklukları

-Kramplar

-Ellerde titreme ve uyuşma