Ameliyatsız burun estetiği nedir? Ameliyatsız burun estetiği nasıl yapılır?

Burun estetiği birçok kişi tarafından zahmetli ve ağrılı bir süreç olarak değerlendirilebilir. Burnunun görüntüsünden memnun olmayan ve estetik cerrahiden çekinen birçok kişi için medikal yani ameliyatsız estetik birçok farklı çözüm sunuyor.

Burun estetiği hem ameliyatlı hem de ameliyatsız uygulanabilen bir yöntem. Ameliyatsız burun estetiği de bize bu alanda birçok kolaylık sağlıyor.

Burun doğuştan asimetrik ya da deviye olabilir. Bunun yanı sıra çarpma, travma gibi dış etkenler de burnun görüntüsünü bozabilir. Burnun kemerli olması, üst kısmının çökük olması, önden, yandan ve aşağıdan bakıldığında oluşan asimetrik durumlar, gülerken ve konuşurken aşağı düşen burun ucu kişileri rahatsız edebilir.

Aynanın karşısına geçin ve kendinizi bir süre inceleyin. Gülerken, konuşurken ya da mimik yaparken burnunuzun hareketlerini takip edin. Bu hareketleri yaparken burnunuzda rahatsız olduğunuz bir mimik problemi ya da asimetri oluşuyor mu? Bunu ilk önce kendiniz gözlemleyin.

Botoks

Botoks, mimik problemi yaşayanlar için tercih ettiğim ilk yöntemdir. Konuşurken düşen burun, gülerken burun deliklerini genişleten yan kaslar ya da burnunuzu hareket ettirdiğinizde burun üstünde oluşan çizgiler için botoksun sihirli gücünden yararlanabiliyoruz. Bu bölgelere uygulanan botoks hem görüntüyü iyileştirirken hem de ideal gülüş tasarımına kavuşmanızı sağlayacaktır.

Dolgu

Bir diğer tedavi yöntemi ise buruna uyguladığımız dolgulardır. Dolguların burnumuzu kalınlaştırdığı genel bir yanılgıdır. Burnumuza uygulanan dolgular, burun yapısını kalınlaştırmaz. Burun tasarımı yaparken, kullanılan dolgular sayesinde burnu istediğimiz kadar yükseltebiliriz. Dolgular ile yükseltilen burun önden daha ince gözükecektir. Tasarımı yaparken danışanın isteğine bağlı olarak yukardan aşağı daha düz gelen bir burun ya da ‘Prenses Burnu’ denilen şekilde ucu daha kalkık bir burun elde edilebilir.

Bu uygulamanın bir başka avantajı ise size daha rahat nefes alma imkanı sağlamasıdır. Burnunuzu yukarı çektiğinizde, daha rahat nefes aldığınızı göreceksiniz. Dolayısıyla burun dolgusunun yeri ve miktarı hesaplanırken bir başka amacımız da daha rahat nefes almanızı sağlamaktır. Dolgu ile yapılan uygulamaların kalıcılığı ortalama 12-15 ay arasındadır.

Askılama yöntemleri

Son zamanlarda en çok tercih edilen yöntemlerden biri de burun askılama yöntemleri. İşleme öncelikle burnunuzu anestezi yardımı ile uyuşturarak başlıyoruz. Böylelikle işlem sırasında hiçbir şey hissetmiyorsunuz.

Askılama yöntemleri, danışanın ihtiyacına göre değişiklik gösteriyor. Örneğin danışanın ağırlık yapan, düşük bir burun ucu var ise; burun ucundan dik açılar kullanılarak yukarı doğru atılan askılar burun ucunun kaldırılmasını sağlıyor. Askı ile yapılan uygulamaların kalıcılık süresi ise 2-2,5 yıldır.

Bazı burunlarda hem asimetri ve dalgalanma hem de burun düşüklüğü olabiliyor. Bu gibi şikayetlerde kombine edilmiş dolgu ve askı uygulamalarını beraber kullanıyoruz. Aynı seansta iki işlemi birlikte uygulayabiliyoruz.

Burun ucu ve dudak kaldırma

En çok tercih edilen uygulamalar arasında yer alan ‘’burun ucu kaldırma ve liplift’’ bize işlem sonrasında çok beğenilen sonuçlar sunuyor. Dudak üstü ve buruna uygulanan anestezi işlemin ağrısız olarak gerçekleşmesini sağlıyor.

Burun ucundan, dudak üzerine doğru dik açı kullanılarak atılan askılar; üst dudağın buruna yaklaşmasını sağlıyor. Böylece daha kalkık bir burun ucu ve orantılı bir görünüm elde ederken, daha dolgun dudaklara da kavuşuyoruz.

Gördüğünüz gibi burun estetiğinin ameliyatsız birçok alternatifi bulunuyor. Uygulayacağımız yöntemler ile ortaya koyacağımız tasarım, burun yapınıza ve ihtiyacınıza göre çeşitlilik gösterecektir.

İşlemden sonra çoğu hasta ağrı hissetmemektedir. Ancak yine de az da olsa ağrı yaşayan hastalara hafif ağrı kesiciler verilebilir.

Yapılan tüm bu işlemlerin etkisini yitirmesi, hiçbir şekilde sizi kötü bir görüntü ile baş başa bırakmaz. Yalnızca işlem etkisini yitirdiği için yüzünüz eski haline dönecektir.

Yapılan işlemler, yüzünüz için zamanı durdurur. Etkisi devam eden işlemler, o süre zarfında yüzünüzün yaş almasını engeller. Rötuş gerektiren işlemler için ise etkisinin tamamen geçmesi beklenmeden hemen müdahale edilebilir.