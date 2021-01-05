Ameliyatsız meme ve popo dolgunlaştırmak mümkün!

Meme ve popo estetiği son yıllarda en çok tercih edilen estetik yöntemler arasında yer alıyor. Hem estetik cerrahi hem de medikal estetik bu konuda birçok yöntem ve imkan sunuyor.



Meme dolgusu, popo dolgusu ve vücut dolgusu ile istenilen vücut oranlarını yakalamak mümkün.

Poponun büyümesi, 'lift' bir görüntü yakalayarak daha kalkık durması ve memelerin büyümesi ya da daha dik bir görüntü elde etmesi için birçok farklı yöntem var. Popo büyütmek için bir ameliyat yaptırarak kalçanıza silikon koydurabilirsiniz ya da yağ enjeksiyonu ile büyütebilirsiniz. Ben hastalarımın liposuction yaptırmaya ihtiyacı varsa mutlaka yağ enjeksiyonu yaptırmalarını tavsiye ediyorum. Eğer ameliyatlı yöntemleri tercih etmiyorsanız, medikal estetik yöntemlerinden yararlanabiliyoruz.

Popoya enjekte edilecek dolgular aynı zamanda bir yağ kıvamında olduğu için istenilen şekil ve boyut elde edilebiliyor. Popoda kullanılan dolgular genellikle 400gr ve 600gr arasında değişiyor. Poponuzda bir büyüme ya da şekillenme görmek istiyor ancak boyutunun ne olacağına dair bir öngörü sahibi değilseniz seçiminizi popo dolgularından yana kullanabilirsiniz. Birçok hasta çatlak ve selülitlerden de bu tür dolgular sayesinde kurtulabilir.



Meme için de estetik cerrahi yöntemleri ile büyütülmesi ve dikleştirilmesi gibi seçenekler bulunur. Meme boyutu büyükse, sarkıksa ve dikleştirilmesi gerekiyorsa o hasta kesinlikle cerrahi yöntemlere başvurmalıdır. Ancak kilo alıp verme sonrasında ya da emzirme sonrasında sönen memelerde dolgu işlemlerini kullanabiliyoruz.

Dolgu klinik şartlarda 45-50dk içinde, steril bir ortamda lokal bir anestezi ile uygulanabiliyor. İşlem sırasında ya da sonrasında miktarını anlamak için anında müdahale edebiliyoruz. Az bulunan dolguyu arttırabiliyor, minimum ve maksimum arasında daha ideal bir görüntü elde edebiliyoruz.



Popo çalışması yaparken hastadan ek tetkik istemesek de, meme dolgusunda bu tetkiklere ihtiyaç duyabiliyoruz. Rutin bir ultrason ya da mamografi çektirmediyseniz, takip edilen bir süreç içerisindeyseniz bu koşullarda durumun değerlendirilmesi gerekiyor.

Meme dolgusu işlemini yaptırdıktan sonra 1 ay kadar sporcu sütyeni gibi bir sütyeni kullanmanızı ve popo dolgusu yaptırdıktan sonra 1 ay uzun süre oturmamanızı tavsiye ediyoruz. İşlemden hemen sonra işlem yapılan bölgenin üzerine yatılmaması gerekiyor. Hamam, sauna ve buhardan 10 gün kadar uzak durulması gerekiyor. Verilen krem yardımı ile 2 hafta kadar işlem uygulanan bölgeye masaj yapmanız gerekiyor. Bu sayede dolgu ideal formuna kavuşacaktır. Bu bölgelere uygulanan dolguların kalıcılığı ise 6-8 yıldır.