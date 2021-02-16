Botoks hakkında merak edilen sorular ve cevaplar

Dünyada en çok tercih edilen uygulamalardan biri botoks. Peki botoks aslında nedir?



Botoks bakterinin içerisinde bulunan bir protein yapısından üretilen bir ilaçtır. Son yıllarda adını sıkça duymaya başlasak da botoksun kullanımı yıllar öncesine dayanır. Bu neden ile oldukça güvenlidir. Botoks kişide bağışıklık yapacak bir antikor oluşturmuyor. Dolayısıyla vücutta kalıcı bir etki de yaratmıyor. Sadece uygulama problemlerine, kişinin yapısına ya da sık yaptırmaya bağlı olacak şekilde ömrü ve süresi değişebiliyor. Botoks etkisini kaybettikten sonra kişi eski haline geri dönüyor.

Botoks hangi sorunlarımızın giderilmesinde bize yardımcı olabilir?

Göz çevresinde oluşan kaz ayakları, kaş ya da göz kapağı düşüklükleri, gülerken cilt üzerinde oluşan katlanmalar gibi birçok sorun botoks kullanılarak giderilebiliyor. Bunun yanı sıra estetik kaygıların dışın da sağlık için de botoksun kullanıldığı alanlar mevcut. Dişlerini fazla sıkan ve diş ve çene problemleri yaşayan hastalara da 'masseter botoksu' adı verilen yöntem ile botoks uygulanıp, diş sıkma etkisi azaltılabilir. Hatta doğuştan gelen nörolojik rahatsızlıklarda çocuklara bile botoks tedavileri uygulanabilir.

Botoks uygulamasında dikkat edilecek unsurlar nelerdir?



Botoks uygulamasının yapılacağı doz miktarı ve uygulanacak yerlerin belirlenmesi sorunların giderilmesinde büyük önem taşıyor. Yanlış dozda ve yanlış bölgeye yapılan botoks kişinin sorununu gidermek yerine daha da kötüleştirecektir. Yanlış uygulanan botoks kırışıklık ya da mimik problemlerine neden olabilir. Tedavi olayım, sorunlarımdan kurtulayım derken daha kötü bir hal alabilirsiniz. Gereğinden fazla uygulanan botoks, mimik hareketlerinizi sınırlayabilir. Kaşların üzerine atılan fazla botoks, kaşı kaldırmak yerine düşürerek sizi düşük bir göz kapağına maruz bırakabilir ya da yanlış uygulanan botoks yüzünüzü daha kırışık hale getirebilir. Bu neden ile işinin uzmanı, masterclass bir hekim tarafından doğru işlem görmeniz oldukça önemlidir.



Oldukça popüler bir uygulama olan ‘’Hollywood Botoksu’’ nedir?



Benim en çok tercih ettiğim, patenti ile bana ait olan bir uygulama Hollywood Botoksu. Hollywood botoksu, kaşlarımızı oynatabildiğimiz, mimiklere zarar vermeden kırışıklıkları azaltan ve aynı zamanda kaşlarında daha kalkık bir görüntüye kavuşmasını sağlayan botoks tekniğidir. Kişi çok daha genç ve ‘fresh’ göstermek amaçlanır.



Hollywood botoksu sayesinde güldüğümüz de yanaklarımız kırışmaz, gözlerimiz daha canlı bir görüntüye sahip olur. ''Bunny'' burun denilen ve kırışan burun görüntüsünü giderir, gülerken düşen burun görüntüsünü azaltır. Kişiye bir gülüş tasarımı da kazandırmış oluruz. Bu nedenle ‘’Hollywood Botoksu’’ oluşan kırışıklıkları en minimal hale getirebilir diyebiliriz.



Hollywood botoksunu oldukça doğal duracak şekilde uyguluyorum. Dolayısıyla hiç kimse sizin botoks yaptırdığınızı fark etmiyor. Terk fark edilen yüzünüzdeki kırışıklıkların kaybolması, daha çekici bakışlar, ciltte fark edilen o aydınlık ve yenilenme… Yüz mimarisi yaparken de amaçladığım bu aslında. Sadece bölgesel değil, uygulama yapılan alanın tüm yüz oranlarına uyum sağlaması tedavilerimin önceliği. Bazen hastalarım bir alanda işlem yaptırmak isteyerek bana geliyor ancak ben o bölgeye uygulanacak işlemin doğal güzelliğinizi bozacağını düşünüyorsam uygulamayı tercih etmiyorum. Çünkü yüz mimarisi bir bütün ve ölçülü olduğunda kişiye güzellik katıyor.



Hollywood botoksu da diğer botoks yöntemlerinde olduğu gibi botoksa ihtiyaç duyulan bölgeleri işaretleyerek başlıyor. İşaretlenen bölgelerde kırışıklık yaratan gelişmiş ve güçlü kaslar, botoks sayesinde gücünü kaybediyor ve cilt üzerindeki kırışıklıklar kayboluyor. Burada dikkat edilmesi gereken nokta uygulanan botoksun dozu ve uygulama yerleri.



Patentini aldığım Hollywood botoksu uygulamam, aşırıya ya da yapay çizgilere kaçmadan daha genç, dinamik ve canlı gözükmek isteyen hastalarımın tercihi.



Botoks uygulamasını kimler tercih edebilir?



Botoks tedavisi oldukça güvenlidir ve her yaş grubuna uygundur. 7-70'e herkes tercih edebilir. Alerjik reaksiyonların görülme olasılığı oldukça azdır. Ancak işlemden sonra tedbiri elden bırakmamak adına hasta 15-20 dakika kadar gözlemlenmelidir. Böylece ilk etapta oluşacak alerjik reaksiyonlara müdahale edilebilir.

Botoks yaptırdıktan sonra nelere dikkat edilmelidir?



İşlemden hemen sonra botoks uygulamasının yerine oturması için 3-4 saat kadar yatay pozisyonuna geçilmemeli ve 48 saat kadar botoks uygulanan bölgeye masaj yapmaktan kaçınılmalı. 24 saat boyunca aşırı sıcak, buhar odaları, yüzme ve aşırı egzersizden kaçının. Çok sıcak ortamlarda bulunmak, aşırı terlemek, hamam, sauna, solaryum, PRP, ozon gibi tedaviler botoksunuzun erken bozulmasına sebep olabilir. Bu neden ile botoks yaptırdıktan hemen sonra yoğun olarak bu işlemlere maruz kalmamalıyız. Bunun yanı sıra vücudumuzda bulunan ve sinir sistemimiz için büyük önem taşıyan B12, magnezyum, D vitamini, çinko ve folik asit gibi yapıtaşlarında görülen değişiklikler botoksunuzun kalıcılığını etkiler. Botoksun kalıcılık süresi maksimum 6 aydır.



Hastalarıma emzirme dönemi boyunca botoks uygulamayı tercih etmiyorum.