Saç dökülmesi problemi

Saç eksikliği kadın erkek tüm kişilerin en büyük sorunlarından biridir. Birçok neden saç kaybına sebep olabilmektedir. Kötü beslenme, demir ve çinko eksikliği, tiroid fonksiyon bozuklukları, stres, fazla fön çektirme, sıkı saç toplama alışkanlığı, kask kullanımı,kronik hastalıklar, kanser vb. problemlerdir.

Erkek Tipi Dökülme

-Genetik yatkınlığı olan kişilerde erkeklik hormonu olan androjenlerin (DHT) etkisiyle ortaya çıkan saç dökülmesi durumudur.

-Genellikle erkek tipi saç dökülmesi olarak da bilinen AGA sadece erkekler de olan bir problem olmayıp kadınlarda da görülür.

-Erkeklerde Norwood-Hamilton saç dökülme skalasında, Kadınlarda Ludwing skalasında gösterildiği gibi farklı dökülme karakteristikleri gözlemlenir.

Androjenlerin en güçlüsü olarak görülen DHT etkisiyle saç folikülleritelojen faza geçerek minyatürize olmakta ve alopesi görülmektedir. AGA da saç folikülleri en güçlü androjen olarak kabul edilen DHT etkisi ile minyatürize olur, anagen faz kısalmasıyla daha ince ve daha kısa saçlar oluşur. Telojen faz uzar, bu durum rejenerasyonu geciktirir. Saç dökülmesi artar ve yeterli uzunluğa ulaşamayan ince saçlar kafa derisi yüzeyine ulaşamaz.

Gcell uygulaması tek seanslık bir uygulamadır. Enjekte edilen “Otolog Doku Süspansiyonu” saç folikülünün Tıbbi gelişim sürecine bağlı olarak ortalama 1 ay da etki göstermeye başlar.6 ay ile 12 aylık periyotta saç foliküllerinin gelişimi tamamlanır. Kalıcılık süresi kişi bazlı yaşam süreci ve kişiyi etkileyen her türlü hastalık, stres vs bağlı olarak ortalama 6 yıldır.