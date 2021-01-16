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16.01.2021 - 18:29 |

DSÖ yayınladı! Gıdalardaki trans yağ miktarı artık izlenebilecek

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), gıdaların yağ asidi profillerini ölçmek için hazırladığı yeni küresel laboratuvar protokolünü yayınladı. Yeni protokolle birlikte gıdalardaki endüstriyel trans yağların izlenmesi artık mümkün. Sağlığa Evet Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Tanzer Gezer, "Türkiye’nin bu metodu en kısa zamanda uygulamaya alması önemlidir" diyerek Dernek Başkanı Prof.Dr. Elif Dağlı ile birlikte açıklamalarda bulundu

DSÖ yayınladı! Gıdalardaki trans yağ miktarı artık izlenebilecek
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Endüstriyel trans yağlara kısıtlama getiren Tarım ve Orman Bakanlığı’nın Türk Gıda Kodeksi Gıdalara Vitaminler, Mineraller ve Belirli Diğer Öğelerin Eklenmesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, 7 Mayıs 2020 tarihli ve 31120 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmıştı. Yapılan değişiklikle, 100 gr yağda 2 gr’dan az endüstriyel trans yağ kısıtlaması 1 Ocak 2021 tarihinde başladı. Bu kısıtlamadan gıda sektörüne hammadde tedarik eden dev gıda endüstrileri muaf tutuldu. 

Türkiye’de de kullanılan önceki analiz metodu ile hayvansal trans yağlar ile endüstriyel trans yağlar birbirinden ayırt edilemiyordu. Kısıtlamanın izlenmesi ve gerektiğinde yaptırım uygulanması mümkün değildi. Sağlığa Evet Derneği düzenlemenin uygulanmasında zorluklar olacağı konusunda uyarı yapmıştı. Yeni protokolde bildirilen analiz metodu kullanılmaya başlandığında, yönetmelik değişikliği fiilen yürürlüğe girmiş olacak. 

Trans yağ yılda 500 bin kişinin ölüm sebebi

Bu noktada Sağlığa Evet Derneği yeni bir uyarıda bulundu. Dernek Başkanı Prof.Dr. Elif Dağlı, "Trans yağ tüketimi yılda 500 bin kişinin ölümüne neden olmaktadır. Dünya Sağlık Örgütü trans yağ tüketiminin günlük toplam enerji alımının yüzde 1'inden daha az olması gerektiğini belirterek 2023 yılına kadar endüstriyel olarak üretilen trans yağların küresel gıda tedarikinden tümden kaldırılmasını öngörüyor" diye belirtti.

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"Metodu Türkiye'de de uygulamaya almalı"

Sağlığa Evet Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Tanzer Gezer ise, gıdalarda kullanılan endüstriyel trans yağlar ile hayvansal kaynaklı trans yağları birbirinden ayrıştıracak analiz metodunun nihayet belirlendiğine dikkat çekerek, “Türkiye’nin bu metodu en kısa zamanda uygulamaya alması önemlidir. Tarım ve Orman Bakanlığı, endüstriyel trans yağların kısıtlanması yönünde gösterdiği kararlılığı, yönetmeliğe uyumu izlemek için de göstereceğine inanıyoruz. En kısa zamanda ilgili laboratuvarların altyapılarının tamamlanması ve yeterliliği olan laboratuvarların sayılarının artırılarak tüm ülkeye yayılması önemlidir" dedi. 

 

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